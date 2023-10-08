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Эксперт Капитонов: Строить газовую инфраструктуру в Турции пока преждевременно

08 октября 2023, 09:08
Фото: istockphoto/SimoneN

Фото: istockphoto/SimoneN

Газовый хаб в Турции можно реализовать в качестве виртуальной площадки — точки ценообразования на границе с Болгарией. Строить там полноценную газовую инфраструктуру пока преждевременно.

Такое мнение высказал аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. В разговоре с РИА Новости эксперт отметил, что считает целесообразным создать в Турции некую виртуальную площадку по примеру голландского хаба TTF в Европе. Турция могла бы направлять туда некоторые объемы спотового газа, который поставляется туда вне рамок долгосрочных контрактов.

В настоящее время российский газопровод в Турцию работает не с полной нагрузкой, указал специалист. Используя существующую инфраструктуру, Россия могла бы поставлять больше газа, считает Капитонов. Например, можно поставлять газ через Азербайджан в Иран — там есть газопровод. Строительство же новой инфраструктуры сейчас не выглядит целесообразным, заключил эксперт.

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Минэнерго рассказало о тенденции к снижению розничных цен на топливо
Шульгинов: в РФ наметилась тенденция по снижению розничных цен на топливо
06 октября 2023, 21:31

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго России фиксирует тенденцию по снижению розничных цен на топливо в стране. Об этом Шульгинов сообщил журналистам.
По его словам, затоваривания на топливном рынке не зафиксировано. Министр энергетики добавил, что на данный момент уже происходит снижение розничных цен.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило вспомогательные меры по стабилизации рынка топлива. В списке оказалась корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизельного топлива на 2% и 3% соответственно. Также 1 октября планируется восстановление топливного демпфера. 

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Премьер Греции выступил против финансирования Украины в ущерб европейцам
Премьер Греции Мицотакис выступил против финансирования ВСУ в ущерб европейцам
06 октября 2023, 20:48

Фото: iStock/maksicfoto

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что нельзя направлять значительные дополнительные ресурсы для Украины в ущерб мерам поддержки европейских граждан, которые столкнулись со стихийными бедствиями. Об этом Мицотакис сообщил после завершения неформального заседания Европейского совета.
Премьер Греции пояснил, что страна продолжит оказывать поддержку Киеву, однако невозможно одновременно обладать значительными ресурсами и для оказания помощи Украине, и для поддержки граждан Европы, которые страдают из-за стихийных бедствий. Мицотакис добавил, что фонд солидарности уже исчерпал себя.

Он отметил, что Греция достигла максимальной гибкости в использовании имеющихся у нее средств перед стихийными бедствиями, которые особенно сильно обрушились на Фессалию, затопленную после сильнейших ливней в начале прошлого месяца. Мицотакис упомянул, что Греция поддерживает предложение Европейской комиссии о большей гибкости в корректировке бюджета.

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#ек
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В городском округе Протвино начали строить импортозамещающее производство косметики
06 октября 2023, 18:48

Фото: Мининвест МО

Компания «Аравия» расширяет производство косметики в городском округе Протвино, где работает её действующее предприятие. Инвестор приступил к строительству и в следующем году планирует запустить работу, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В прошлом году компания получила под проект импортозамещения 2,3 га земли по программе «Земля за 1 рубль». Основной продукт «Аравии» – профессиональная косметика для депиляции, ухода за кожей тела, лица и волосами.
«Инвестпроект предусматривает строительство двух производственных зданий. Возведение первого уже запущено, второе начали проектировать. За счёт новых площадей мы расширим объемы производства, займемся выпуском консервантов для эмульсий и кремов», – рассказал директор компании «Аравия» Олег Востриков
Инвестиции в проект превысят 850 млн рублей. На предприятии создадут около 170 рабочих мест.
 
По данным подмосковного Мининвеста, сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится более 200 проектов импортозамещения. 

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#мининвест мо
#косметика
#импортозамещение
#производство
#протвино
#земля за 1 рубль
#подмосковье
#московская область
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Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном
Путин: РФ и Узбекистан прорабатывают около ста совместных экономических проектов
06 октября 2023, 18:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации. Об этом Путин сообщил по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Глава российского государства подчеркнул, что РФ и Узбекистан ежегодно последовательно наращивают взаимную торговлю. В 2022 году объем вырос более чем на четверть.

Ранее Путин заявил, что Россия видит хорошие перспективы по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере гидроэнергетики и мирного атома. 

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

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#россия
#президент
#узбекистан
#путин
#рф
#переговоры
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Путин заявил о перспективах сотрудничества с Узбекистаном в гидроэнергетике
06 октября 2023, 18:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия видит хорошие перспективы по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере гидроэнергетики и мирного атома. Об этом Путин сообщил в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Ранее сообщалось, что Узбекистан и Россия примут программу культурного сотрудничества на 2024-2025 годы. В ходе переговоров лидеры двух государств дали высокую оценку многогранному культурно-гуманитарному сотрудничеству. 

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

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#россия
#президент
#министр
#узбекистан
#мишустин
#путин
#рф
#переговоры
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Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России
МИД РФ: Москва по просьбе Еревана поставит Армении 35 тысяч тонн нефтепродуктов
06 октября 2023, 17:27

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ сообщили о том, что Россия в ответ на просьбу Армении начала поставки Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов.
По данным ведомства, в состав поставок вошли 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива. В министерстве отметили, что на данный момент в Армении в этой сфере имеются определенные сложности.

Сообщается, что Ереван почти выбрал утвержденный на этот год баланс. В МИД России добавили, что Москва «пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в 2013 году межправительственного соглашения», при том, что в сентябре был введен временный запрет на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из РФ.

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#мид
#запрет
#цены
#рф
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Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии
Медведев иронически похвалил Шольца и Бербок за экономические показатели ФРГ
06 октября 2023, 15:14

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии.
Медведев написал, что по итогам 2023 года российская экономика вырастет на 2,8%, в то время как немецкое правительство спрогнозировало спад экономики государства на 0,4 процента.

«Так держать, Шольц, Бербок и Ко!», — заявил зампред Совбеза РФ.

Ранее сообщалось о том, что власти Германии спрогнозировали падение экономики страны на 0,4 % по итогам этого года, хотя в апреле ожидался аналогичный прирост к концу декабря. На такое экономическое положение повлиял ряд факторов, в том числе сохраняющаяся инфляция и высокая стоимость на энергоносители. 

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#рф
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В индустриальном парке «Есипово» появится машиностроительный завод
06 октября 2023, 14:10

Фото: Мининвест МО

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске построят современный машиностроительный завод. Инвестором выступит один из крупнейших российских производителей полуприцепов компания «Грюнвальд» при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Производство магистральных полуприцепов – шторных, бортовых, полуприцепов-рефрижераторов, а в дальнейшем и полуприцепов-контейнеровозов – планируют запустить в течение двух лет.  
«Объём инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. В I квартале будущего года инвестор планирует приступить к строительству завода на земельном участке площадью 12 га. Запуск предприятия намечен на середину 2025-го. Благодаря проекту в индустриальном парке «Есипово» только на первом этапе будет создано около 200 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
«Компания «Грюнвальд» входит в мировой топ-35 производителей полуприцепов. Если сейчас предприятие в год производит около 4 тыс единиц техники, то с запуском завода в Подмосковье объём выпускаемой продукции только на первом этапе увеличится до 5-7 тыс. 

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#промышленность
#есипово
#солнечногорск
#московская область
#подмосковье
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Инвестор Сидоров заявил о связи цены нефть с курсом доллара
06 октября 2023, 14:02

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что курс доллара растёт, в том числе, и из-за изменений стоимости нефти.
«Нефть Brent постепенно дешевеет на бирже — сегодня она торгуется на уровне $84,5 за баррель. А ведь именно нефтегазовые доходы оказывали значительную поддержку курсу рубля. Поэтому мы видим рост курсов валют», — прокомментировал в беседе с RT Сидоров.

Ранее Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на следующей неделе цена нефти будет в диапазоне $82-88 за баррель, а также ожидается рост спроса на нефтепродукты в мире. По его словам, на изменение цены нефти влияют не только спрос и предложение, но и ожидания по формированию дефицита или профицита.

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#валюта
#экономика
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