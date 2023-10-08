Эксперт Капитонов: Строить газовую инфраструктуру в Турции пока преждевременно

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Газовый хаб в Турции можно реализовать в качестве виртуальной площадки — точки ценообразования на границе с Болгарией. Строить там полноценную газовую инфраструктуру пока преждевременно.
В настоящее время российский газопровод в Турцию работает не с полной нагрузкой, указал специалист. Используя существующую инфраструктуру, Россия могла бы поставлять больше газа, считает Капитонов. Например, можно поставлять газ через Азербайджан в Иран — там есть газопровод. Строительство же новой инфраструктуры сейчас не выглядит целесообразным, заключил эксперт.
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Александр Бойцов