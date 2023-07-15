Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком

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Борщевик очень жизнестоек и способен быстро разрастаться на обширных территориях. Доктор сельскохозяйственных наук Михаил Кузьмич дал несколько рекомендаций по борьбе с этим опасным сорняком.
У борщевика Сосновского отсутствуют естественные болезни и вредители, поэтому борьба с ним представляет собой очень сложную задачу. В первую очередь, нельзя давать созревать семенам, которые потом разнесет ветер, транспорт или человек. Кроме вреда для культурных растений, некоторые виды борщевика опасны и для здоровья человека, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги. Бороться с борщевиком сложно, но возможно, заключил специалист.
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Александр Бойцов