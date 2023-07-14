Эксперт Плугов: «Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов»

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Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса Алексей Плугов заявил о возможном подорожании ввозимых в Россию из-за границы фруктов осенью на 12-15%.
Такая ситуация, по мнению эксперта, возможно из-за слабого рубля.
При этом, он подчеркнул, что наша страна практически полностью обеспечивает себя всеми основными видами овощей.
Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов объяснял «Радио 1», почему цена на лук падает в летний период.
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«Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов: бананов, цитрусовых, манго и прочих экзотических фруктов. Они могут подорожать на 12-15%. Но последствия роста курса доллара мы увидим, скорее всего, не раньше сентября», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Плугов.
Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов объяснял «Радио 1», почему цена на лук падает в летний период.
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Мелисса Тимофеева