Эксперт Плугов заявил о возможном подорожании гречки к зиме

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Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса Алексей Плугов заявил, что цены уже грядущей зимой могут вырасти в 1,5 раза из-за ослабления курса рубля в следствие санкций, а также сезонности.
«Гречка очень подвержена сильным ценовым колебаниям. Пока идут низкие объёмы производства, формируется нехватка продукта, и цены растут. Потом её начинают производить в больших объёмах, на рынке появляется избыток гречки, и цены на неё падают. И так почти каждый год», — пояснил в беседе с NEWS.ru Плугов.
Он добавил, что незначительное удорожание продукта может наблюдаться уже к сентябрю.
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