Эксперт по финансовой грамотности рассказала, когда можно сэкономить на кредитах

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Депутаты ЛДПР предложили напоминать россиянам об опасности кредитов. Предостережение хотят добавлять в рекламу банковских услуг, в которой предлагается взять заём.
Заслуженный профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина поддержала инициативу. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что люди обращаю внимание на рекламу и следуют ей.
При этом, подчеркнула специалист, кредиты не всегда вредят человеку. Например, с помощью этого инструмента можно немного сэкономить.
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«Убрать рекламу кредитов вовсе вряд ли получится, потому что это платный сегмент, он не нарушает никаких законов. Поэтому его оставляют с такой контрмерой. Я думаю, что это в любом случае шаг в сторону предупреждения об опасностях и рисках, и он позитивный», — сказала Ирина Абанкина.
«У нас инфляция, наши официальные данные очевидно её занижают, тем более что по разным группам товаров она разная. В таких условиях выгоднее жить в кредит, поскольку там ставки зачастую могут быть ниже инфляции. В этом плане можно даже оказаться в выигрыше за счёт более раннего приобретения какого-то товара или услуги на заёмные деньги. Ведь когда появятся собственные средства, этот товар может стоить дороже. Но, конечно, чтобы сэкономить на кредитах, нужно быть финансово грамотным и искать кредиты с низкой процентной ставкой», — подчеркнула эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова