Эксперт по мясопереработке Рябинкин дал прогноз по ценам на мясо

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Серьезного подорожания мясной продукции к Новому году в России не предвидится. Об этом сообщил ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин.
В беседе с изданием NEWS.ru специалист отметил, что цены на баранину, например, будут во многом зависеть от Ирана. Иранцы скупают баранье мясо в Дагестане и Калмыкии, берут в аренду бойни. По словам эксперта, им дешевле покупать баранину за валюту, потому что курс доллара у них стабильный.
Цены на говядину находятся в зависимости от Белоруссии, отметил Рябинкин. Если из союзной республики будут стабильные и достаточно обширные поставки, то цены до Нового года будут даже немного снижаться, а потом пойдут вверх, как это бывает перед праздниками.
По словам эксперта, основной скачок цен уже прошел и составил около 35-40%. Поэтому ждать резкого подорожания мяса к Новому году не стоит. Рябинкин уточнил, что цены начали расти с начала весны, а теперь оптовые продавцы и сетевые магазины стараются понемногу идти на уступки. Например, цены на говядину уже снизились, хотя и незначительно.
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Цены на говядину находятся в зависимости от Белоруссии, отметил Рябинкин. Если из союзной республики будут стабильные и достаточно обширные поставки, то цены до Нового года будут даже немного снижаться, а потом пойдут вверх, как это бывает перед праздниками.
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Александр Бойцов