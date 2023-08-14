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«В Европе все еще есть страны, которые закупают российский газ, и если поставки прекратятся, нам придется поспешить на помощь. То, что было свойственно для прошлой зимы, будет свойственно и для этой», — добавила Гримм, комментируя ситуацию с возможной нехваткой газа в ФРГ.
Напомним, что в прошлом году из-за антироссийских санкций Европа столкнулась с серьёзными проблемами, в частности, с энергетическим кризисом. Владимир Путин комментировал эту ситуацию словами о том, что такой выбор западных стран – это долгосрочная перспектива, которая обернулась против них, нанеся серьёзный удар по мировой экономике.
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