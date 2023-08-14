Эксперт правительства ФРГ Гримм призвала немцев готовиться к трудным временам

Этот сервис позволяет в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



«С момента запуска нового сервиса на инвестиционной карте Московской области им воспользовались около 40 предпринимателей, первые 7 помещений от компании „Самолет“ уже проданы бизнесу Подмосковья. Новый сервис „Открой бизнес на 1-2 этажах МКД“ позволяет упростить начало предпринимательской деятельности в многоквартирных жилых домах, что, в свою очередь, поспособствует созданию новых рабочих мест и комфортной среды для жителей Подмосковья», — рассказала Екатерина Зиновьева.