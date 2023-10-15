Эксперт раскрыл влияние конфликта на Ближнем Востоке на биржевую цену газа

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Цены на газ на бирже в Европе могут возрасти в случае дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Он отметил, что цены на газ напрямую зависят от геополитической ситуации, поэтому при ухудшении положения стран на Ближнем Востоке, они начнут расти. В том числе будет наблюдаться нарушение поставок.
При этом, по словам Скрябина, потенциал роста стоимости имеет ограничение, поэтому газ не превысит в цене 700 долларов за тысячу кубометров.
Эксперт также отметил, что при стремительном росте цен на газ, Европа начнёт использовать более дешёвое сырьё, закачанное в подземные хранилища газа.
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При этом, по словам Скрябина, потенциал роста стоимости имеет ограничение, поэтому газ не превысит в цене 700 долларов за тысячу кубометров.
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Анастасия Чинкова