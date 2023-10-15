Эксперт раскрыл влияние конфликта на Ближнем Востоке на биржевую цену газа

Цены на газ на бирже в Европе могут возрасти в случае дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.