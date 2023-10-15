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Эксперт раскрыл влияние конфликта на Ближнем Востоке на биржевую цену газа

«Альфа-Капитал»: цены на газ в Европе могут вырасти из-за ситуации в Израиле
15 октября 2023, 12:35
Фото: iStock/MikeMareen

Фото: iStock/MikeMareen

Цены на газ на бирже в Европе могут возрасти в случае дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Он отметил, что цены на газ напрямую зависят от геополитической ситуации, поэтому при ухудшении положения стран на Ближнем Востоке, они начнут расти. В том числе будет наблюдаться нарушение поставок.

При этом, по словам Скрябина, потенциал роста стоимости имеет ограничение, поэтому газ не превысит в цене 700 долларов за тысячу кубометров.


Эксперт также отметил, что при стремительном росте цен на газ, Европа начнёт использовать более дешёвое сырьё, закачанное в подземные хранилища газа.

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#газ
#поставки
#евросоюз
#цены
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Проект бюджета Украины на 2024 год включает рекордные расходы на оборону
Депутат Железняк: на Украине утвердили проект бюджета на 2024 год
15 октября 2023, 12:13

Фото: iStock/alfexe

Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на предстоящий год. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что проект будет принят до 20 ноября. Но прежде необходимо доработать его, внести необходимые поправки и провести голосование среди депутатов. 

Ранее в этот день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также анонсировал утверждение комитетом Верховной рады проекта бюджета на 2024 год. Он уточнил, что в нём предусмотрены расходы на оборону в размере 45,6 млрд долларов, что значительно превышает расходы на медицину, образование и социальную сферу. 

В минфине Украине заявили, что такие военные расходы составляют 23% ВВП страны. 

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#украина
#бюджет
#проект
#расходы
#оборона
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Глава МИД Венгрии Сийярто раскрыл провал Запада
Глава МИД Венгрии Сийярто: экономика России не встала на колени из-за санкций
15 октября 2023, 11:52

Фото: iStock/syahrir maulana

Антироссийские санкции не принесли результата, которого ожидал Евросоюз. Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, санкции Запада не смогли ухудшить экономическое состояние России и не привели к урегулированию конфликта на Украине. 

Сийярто также отметил, что в настоящее время в Евросоюзе этот вопрос не выставляется на обсуждение. Если затронуть эту тему, сообщает министр, «тебя загоняют в угол и унижают». 

Ранее сообщалось, что Запад надеялся введением санкций оказать влияние на жизни рядовых россиян в первую очередь прекращением поставок ряда продуктов и товаров. Однако этого не произошло из-за развивающихся отечественных производителей. 

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#евросоюз
#санкции
#экономика
#россия
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Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой
Сийярто: у ЕС нет права диктовать Венгрии, как выстраивать энергетический баланс
14 октября 2023, 13:45

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не имеет права говорить о том, как Будапешт должен выстраивать свой энергетический баланс, передает РИА Новости.
По словам Сийярто, ЕС не намерен решать проблемы региона в этой отрасли. Он сообщил, что в юго-восточной части Европы есть неполадки с пропускной способностью газотранспортной системы, если их не решить, то принять большие объемы газа не получится.

Сийярто отметил, что, по этой причине, была запрошена помощь у Евросоюза. Однако, по мнению министра, Европейский союз не очень хочет помогать финансовыми средствами государствам региона для решения этой проблемы. Он заключил, что Венгрия создает собственный энергетический баланс.

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#венгрия
#переговоры
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В Швеции обеспокоены способностью Путина «все отключить»
Экс-глава Интерпола Бьерн: Отказ от наличных денег угрожает безопасности Швеции
14 октября 2023, 05:10

Фото: iStock/WDnet

Экс-президент Интерпола Бьерн Эрикссон заявил, что в Швеции начали беспокоиться из-за отказа от наличных денег, так как в случае отключения электроэнергии это может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом пишет The Telegraph.
«Люди начали сознавать, что президенту РФ Путину ничего не стоит взять и все отключить», — цитирует издание слова собеседника.

Эрикссон добавил, что население Швеции беспокоится из-за упора на цифровые платежи, который может в случае кибератаки на страну может привести к огромным рискам.

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#население
#люди
#путин
#швеция
#деньги
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«Татнефть» вложит более 90 миллиардов рублей в строительство завода ТФК
14 октября 2023, 03:52

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российская нефтяная компания «Татнефть» направит на строительство завода терефталевой кислоты (ТФК) на своём нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО» 91,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Татарстана.
Отмечается, что  инвестиционный совет Татарстана одобрил проект «Татнефти» в ходе заседания в пятницу, 13 октября.

Терефталевую кислоту планируется поставлять для нужд АО «Экопэт», на внутренний рынок и за рубеж. Кроме того, завод будет выпускать эфирно-альдегидную фракцию и биоэтанол.

Проект планируется реализовать в течение десяти лет.

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#рынок
#завод
#проект
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«Путеводитель по бизнесу Московской области» объединит предпринимателей региона
13 октября 2023, 22:59

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье начал работать портал «Путеводитель по бизнесу Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Платформа позволит бизнесу рассказать о своих продуктах и услугах, объединить предпринимателей региона для обмена идеями и опытом, получить обратную связь от коллег и привлечь клиентов. Участником может стать любая организация вне зависимости от размера и формы собственности.
 
Помимо деловых новостей, на портале представлены аналитические материалы, информационные и образовательные ресурсы для развития бизнеса.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные строители завершают восстановление дома «Азовстали» в Мариуполе
13 октября 2023, 22:13

Фото: МинЖКХ МО

Подмосковные специалисты восстановили все конструктивные элементы дома завода «Азовсталь» в историческом центре Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В здании заменили кровлю, окна и инженерные коммуникации. Сейчас идут работы по восстановлению исторического фасада и благоустройству придомовой территории.
 
Дом в стиле социалистического классицизма был построен в 1950-е годы специалистами треста «Азовстальстрой». В нём расположено 53 квартир, а на первом этаже – торговые площади. Площадь объекта превышает 8 тыс кв м. 
 
Всего в центре Мариуполя «Единый заказчик» восстанавливает более 70 жилых домов и социальных объектов.

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#строители
#московская область
#подмосковье
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Эксперт по мясопереработке Рябинкин дал прогноз по ценам на мясо
Эксперт по мясопереработке Рябинкин: Скачка цен на мясо не ожидается
13 октября 2023, 19:24

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Серьезного подорожания мясной продукции к Новому году в России не предвидится. Об этом сообщил ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин.
В беседе с изданием NEWS.ru специалист отметил, что цены на баранину, например, будут во многом зависеть от Ирана. Иранцы скупают баранье мясо в Дагестане и Калмыкии, берут в аренду бойни. По словам эксперта, им дешевле покупать баранину за валюту, потому что курс доллара у них стабильный.

Цены на говядину находятся в зависимости от Белоруссии, отметил Рябинкин. Если из союзной республики будут стабильные и достаточно обширные поставки, то цены до Нового года будут даже немного снижаться, а потом пойдут вверх, как это бывает перед праздниками.

По словам эксперта, основной скачок цен уже прошел и составил около 35-40%. Поэтому ждать резкого подорожания мяса к Новому году не стоит. Рябинкин уточнил, что цены начали расти с начала весны, а теперь оптовые продавцы и сетевые магазины стараются понемногу идти на уступки. Например, цены на говядину уже снизились, хотя и незначительно.

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#мясо
#курс
#магазины
#цены
#поставки
#новый год
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ЦБ сообщил, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит расти
ЦБ: инфляция в России достигла 6% в сентябре и продолжит расти
13 октября 2023, 19:10

Фото: iStock/IUshakovsky

Годовая инфляция в России в сентябре достигла 6% и в ближайшие месяцы продолжит расти. Об этом говорится в материалах Центробанка.
По информации регулятора, инфляция в РФ в этом году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября в размере шести–семи процентов. Согласно информации Центрального банка, потребительские цены увеличились на 0,87%. 

Напомним, в августе размер инфляции в России составил 5,15%. По прогнозу регулятора, в следующем году инфляция составит порядка четырех процентов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2023 года инфляция будет нормальной — около 5%. Он отметил, что это является хорошим значением, так как «для нас слишком низкая инфляция — не очень большой подарок».

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