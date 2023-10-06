Эксперт рассказал, кто может стать основным финансовым донором для Украины

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Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил, что Евросоюз может на какое-то время стать основным финансовым донором для Украины на фоне непростой внутриполитической ситуации в США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Эти суммы для Евросоюза незначительные, некритичные, у ЕС в оборотах триллионы евро. Я не вижу никакого изменения в политике», — приводит слова Топорина РИА Новости.
Эксперт выразил мнение, что Вашингтон выплатит Киеву все суммы, о которых договаривались ранее. Топорин добавил, что деньги будут выплачены до конца года, однако могут возникнуть технические сложности.
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