Эксперт рассказала об уникальности новой купюры номиналом 100 рублей

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Новая сторублёвая банкнота имеет несколько преимуществ перед своей прошлой версией. Об этом рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Шалагинова в интервью Life.ru.
Во-первых, купюра имеет новый дизайн. На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Кремля с курантами, здание МГУ на Воробьёвых горах, Останкинская телебашня и другие объекты столицы. А на обратной стороне – мемориал Советскому Солдату в Ржеве и карта России с новыми территориями.
Во-вторых, банкнота обладает более высокой устойчивостью к загрязнениям и, как следствие, имеет более долгий срок службы. Также, из-за отсутствия лишних пятен и потёртостей она лучше воспринимается банкоматами, счётными машинами, детекторами банкнот и другой техникой.
И, в-третьих, купюра изготовлена из плотной хлопковой бумаги с защитными волокнами, поэтому на ощупь она напоминает пластмассу.
Шалагинова также уточнила, что старые купюры не списываются и продолжают свою работу.
Читайте также:
Mash: Купюры достоинством в пять и десять рублей планируют ввести в оборот в Москве и Подмосковье
ГД: Принят закон о внедрении цифрового рубля
Экономист Беляев рассказал, как надёжнее хранить сбережения
Во-вторых, банкнота обладает более высокой устойчивостью к загрязнениям и, как следствие, имеет более долгий срок службы. Также, из-за отсутствия лишних пятен и потёртостей она лучше воспринимается банкоматами, счётными машинами, детекторами банкнот и другой техникой.
Шалагинова также уточнила, что старые купюры не списываются и продолжают свою работу.
Читайте также:
Mash: Купюры достоинством в пять и десять рублей планируют ввести в оборот в Москве и Подмосковье
ГД: Принят закон о внедрении цифрового рубля
Экономист Беляев рассказал, как надёжнее хранить сбережения
Анастасия Чинкова