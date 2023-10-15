Эксперт Шостак: Ближневосточный конфликт увеличит нефтяной доход России

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Директор инвестиционной компании из США Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что ближневосточный конфликт увеличит нефтяной доход Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
«Если лидеры Саудовской Аравии в какой-то момент будут вынуждены войти в противоречие с западными интересами в регионе, уже сигнализировав, в частности, что их процесс сближения с Израилем фактически прекращен, страна может ограничить поставки нефти как в Европу, так и в США», — цитирует агентство слова Шостака.
Директор Navigator Principal Investors пояснил, что Россия не связана подобными политическими соображениями, поэтому у страны есть возможность увеличить доход с продажи нефтепродуктов, не обращая при этом внимания на потолок цен на энергоресурсы и устанавливая собственные цены.
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Диана Аванесян