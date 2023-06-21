Эксперт Сысуев объяснил, почему банки РФ получат рекордную прибыль в 2023 году

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Эксперт Сысуев: Банки получат рекордную прибыль в текущем году, так как все деньги остались в России
Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев заявил, что крупнейшие банки РФ по итогам 2023 года получат рекордную прибыль. Одной из причин высоких показателей стал тот факт, что все деньги остались в России, так как вывести средства за рубеж нельзя. Об этом пишет РИА Новости.
«Потому что деньги остались в РФ. Банки не могут вывести их, они никому не нужны за рубежом. Во-вторых, нельзя инвестировать там. В-третьих, они не могут осуществить расчеты. И поэтому банки оставляют средства здесь в рублях, и все думают, куда их инвестировать», — ответил Сысуев на вопрос журналистов, с чем связаны ожидания крупнейших игроков по итогам текущего года получить рекордную прибыль.
По словам собеседника агентства, Альфа-банк тоже ожидает заработать в 2023 году чистую прибыль, какой не было в предыдущие периоды.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Счетная палата РФ обнаружила у Минкульта неэффективные расходы на 6 миллиардов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Потому что деньги остались в РФ. Банки не могут вывести их, они никому не нужны за рубежом. Во-вторых, нельзя инвестировать там. В-третьих, они не могут осуществить расчеты. И поэтому банки оставляют средства здесь в рублях, и все думают, куда их инвестировать», — ответил Сысуев на вопрос журналистов, с чем связаны ожидания крупнейших игроков по итогам текущего года получить рекордную прибыль.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Счетная палата РФ обнаружила у Минкульта неэффективные расходы на 6 миллиардов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян