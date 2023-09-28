Эксперт: Цены на бензин не снизились из-за временного лага

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«Биржевая цена сегодня – это цена на нефтебазах в регионах через месяц. То есть происходит временной лаг: сегодня снижаются биржевые индикаторы, и только через какое-то время эти цены уже будут в регионах. Сейчас регионы торгуют тем топливом, которое было закуплено по высокой цене. При этом, запрет на экспорт не был призван снизить розничные цены, потому что розничная цена у нас и так сильно не росла, за исключением независимых сетей, которые были вынуждены ставить цены выше, чем у нефтяных компаний на три-пять рублей. Это происходило в силу того, что нет возможности перераспределять центры прибыли и работать в убыток в розничном сегменте и получать доход в оптовом», — сказал Баженов.Читайте также:
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