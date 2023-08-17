Эксперт Юшков спрогнозировал цену $80-85 за баррель нефти марки Brent осенью

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в сентябре стоимость нефти марки Brent составит $80-85 за баррель.
«Федеральная резервная система США, скорее всего, не будет повышать свою ключевую ставку, а параметры добычи нефти в рамках альянса ОПЕК+ были ранее озвучены. Возможны колебания котировок от $80 до $86 за баррель, но наиболее вероятный диапазон – $80-85», — отметил в беседе с Газета.ру Юшков.
По его словам, уровень нефтяных котировок будет зависеть от спроса на нефть в Китае и действий Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+.
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