Эксперты предупредили об угрозе для мировой экономики

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Эскалация палестино-израильского конфликта грозит перерасти в региональный конфликт, из-за чего мировая экономика рискует потерять 2 триллиона долларов. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на мнение главного экономиста EY-Parthenon Грегори Дако.
Эксперт считает, что самый плохой сценарий развития военного конфликта может привести к росту цен на нефть до 150 долларов за баррель с нынешних 85 долларов. Кроме того, ситуация на рынке нефтепродуктов усугубляется, так как одновременно с этим идут боевые действия на Украине, которые также провоцируют глобальные энергетические шоки.
«Глобальные экономические последствия этого сценария серьезны», — предупредил Дако.
Кроме того, мировая экономика только начала восстанавливаться после пандемии коронавируса и конфликта между Россией и Украиной.
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