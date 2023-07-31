Россиянам перечислили изменения, которые ждут их с августа нынешнего года

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В России будет проведена индексация утилизационного сбора для легковых, легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов. Это не должно отразиться на стоимости отечественных машин, а вот цена на иномарки может подрасти, считают эксперты.
Облегчается въезд в Россию для иностранных туристов. С 1 августа они смогут получить единую электронную визу, которая будет действовать на территории всей страны. В настоящее время такая услуга доступна гражданам 52 государств, но этот перечень планируется расширить.
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