Эксперты спрогнозировали, когда стабилизируется курс доллара и евро

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Впервые с марта 2022 года доллар достиг отметки 93,8 рубля, а евро – 102 рубля. Об этом сообщает «Российская газета».
"Основное давление на рубль оказывает дисбаланс между сокращающимся притоком в Россию выручки в иностранной валюте и нарастающим внутренним спросом на неё как со стороны импортёров (импорт растёт и в объёмах, и ценах), так и со стороны инвесторов, которые решили сократить свои рублевые позиции, опасаясь дальнейшего ослабления рубля", – объяснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Он также отметил, что вероятность отступления доллара и евро на более адекватные уровни выше, чем риск дальнейшего падения национальной валюты.
"Дело в том, что курсовые уровни уже видятся аномальными. Фундаментально доллар должен быть чуть выше 80, евро - около 90, юань - ниже 12. Слишком дорогая валюта нарушает макроэкономическую стабильность, создает трудности для импортёров и усиливает проинфляционные риски. Вероятнее всего, общая тревожность на рынке и спекулятивные атаки вскоре сойдут на нет, и рубль скоро перейдет в контратаку", - прогнозирует инвестстратег.Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич, в свою очередь, уверяет, что улучшение ситуации в нефтегазовой отрасли напрямую повлияет на восстановление рубля.
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