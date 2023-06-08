Эксперты выяснили, сколько переплачивают невысыпающимся россиянам

РИА Новости/Алексей Майшев
«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, приводит к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает сотруднику», — сообщают специалисты.
Сообщается, что в среднем жители России испытывают недосып 4 дня в неделю. На недостаток сна жалуются 48% респондентов.
Более всего от недосыпа страдают люди в возрасте от 35 до 44 лет (59%). 58% от числа недосыпающих приходится на женщин.
Ранее эксперт Спенсер рассказала, как восстановить бодрость после бессонной ночи. Восстановить силы после бессонной ночи можно при помощи короткого дневного сна, который продолжается не более 30 минут. Об этом рассказали психолог Молли Этвуд и сомнолог из Массачусетского университета Ребекка Спенсер. Вторая половина дня считается наиболее подходящим временем, чтобы вздремнуть.