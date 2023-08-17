Фото: istockphoto/Fahroni
Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 53% относительно среднего показателя за предыдущий год. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским министерством финансов.
Эксперты объясняли резкий рост поставок автомобилей тем, что покупатели стремились успеть вывезти как можно больше машин до того, как вступит в силу новый запрет. Напомним, с 9 августа запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, электромобилей, гибридных авто, яхт, локомотивов, автокресел, шин и так далее.
Читайте также:
Посол в Анкаре: Москва изучает альтернативы зерновой сделке
Аргентина приостановила экспорт говядины
В Россию привезут тысячу подержанных автомобилей из Китая
Александр Бойцов