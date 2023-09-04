Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей

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Подмосковные компании с 2020 года экспортировали в Казахстан при поддержке региона продукцию на 4,5 млрд рублей. Такие данные привели в подмосковном Мининвесте. Экспортёрам помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
«С 2020 года при участии специалистов подмосковного Фонда ВЭД 93 компании заключили 235 экспортных контрактов. В Казахстан подмосковные производители поставляют товары для промышленных предприятий, продукцию химической отрасли, продукты и многое другое», – пояснили в ведомстве.Казахстан – одно из ключевых экспортных направлений компаний, использующих поддержку фонда в освоении иностранных рынков. В числе популярных направлений поддержанного экспорта также Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие страны.
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Лора Луганская