Экспорт подмосковных компаний в КНР при поддержке региона превысил 5 млрд рублей

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Подмосковные компании с 2020 года экспортировали в КНР товары более чем на 5,3 млрд рублей при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Помимо содействия в участии в международных выставках, специалисты фонда обучают начинающих экспортёров, содействуют в вопросах сертификации, лицензирования и патентования, помогают с оформлением документов, проверяют надёжность контрагентов.
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Лора Луганская