Экспорт продуктов из Подмосковья в Белоруссию за год увеличился на 43%

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«Таким образом, объемы увеличены на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Белоруссии выпало без малого 26% экспорта продукции АПК Московской области. В частности, на экспорт отправляют мясную продукцию, сахаристые кондитерские изделия, плодовоовощные консервы», – отметил Филимонов.Вместе с тем, по его словам, общий товарооборот между Московской областью и Белоруссией превысил 562,5 млн долларов, увеличившись на 45%.
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