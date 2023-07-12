Экспорт российской нефти достиг минимума с февраля

Фото: iStock/Diy13
На прошлой неделе экспорт российской нефти сократился более чем на миллион баррелей, по сравнению с показателями предыдущих периодов. Он упал до значения 2,86 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с февраля 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов.
Основной объём падения пришёлся на западные порты. Но на этот раз проблемы возникли не из-за ремонта, как это было две недели назад.
Сложившаяся ситуация не сказалась на Европе из-за малого количества покупателей, но повлияла на азиатский рынок.
Такое движение наблюдается в связи с обещаниями российских властей с августа сократить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Идею поддержала
Саудовская Аравия, основной партнёр России по ОПЕК+. В правительстве страны посчитали, что такой подход более эффективен, чем сокращение добычи, о чём в марте сообщили в России.
Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России в июне сократились до минимума с февраля. Подводя итоги первого полугодия, Минфин заявило, что падение доходов составило 47%, по сравнению с прошлым годом.
Читайте также:
Россия уменьшила размер скидки на импортируемую в Индию нефть
Минфин: Поступления в бюджет от нефтегазовой отрасли упали почти вдвое
Россия анонсировала сокращение поставок нефти за рубеж в августе
Сложившаяся ситуация не сказалась на Европе из-за малого количества покупателей, но повлияла на азиатский рынок.
Саудовская Аравия, основной партнёр России по ОПЕК+. В правительстве страны посчитали, что такой подход более эффективен, чем сокращение добычи, о чём в марте сообщили в России.
Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России в июне сократились до минимума с февраля. Подводя итоги первого полугодия, Минфин заявило, что падение доходов составило 47%, по сравнению с прошлым годом.
Читайте также:
Россия уменьшила размер скидки на импортируемую в Индию нефть
Минфин: Поступления в бюджет от нефтегазовой отрасли упали почти вдвое
Россия анонсировала сокращение поставок нефти за рубеж в августе
Анастасия Чинкова