Экспортный форум «Сделано в России» пройдет в Москве 19 и 20 октября

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В рамках мероприятий, направленных на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», АО «Российский экспортный центр» (Группа ВЭБ.РФ) проведет главный экспортный форум страны «Сделано в России». Он пройдет в центральном выставочном зале «Манеж» (город Москва) 19 и 20 октября.
Проект реализуется в целях увеличения несырьевого неэнергетического экспорта России. На форуме пройдет обсуждение инициатив по поддержке внешней торговли, направлений развития внешнеэкономической деятельности, встречи и обмен мнениями и опытом представителей малого, среднего и крупного бизнеса, властей всех уровней. В мероприятии также примут участие иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития.
Программа «Сделано в России» реализуется совместно с Фондом «Росконгресс», куда входит система добровольной сертификации и поддержка национального бренда Made in Russia. На форуме состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».
Адрес ЦВЗ «Манеж»: г. Москва, Манежная пл., д. 1.
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Программа «Сделано в России» реализуется совместно с Фондом «Росконгресс», куда входит система добровольной сертификации и поддержка национального бренда Made in Russia. На форуме состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».
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Александр Бойцов