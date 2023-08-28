Экспорту российского угля предрекли снижение

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К 2050 году ключевыми импортерами российского угля станут нации Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в то время как экспорт энергетического угля из России уменьшится, а вывоз металлургического угля возрастет. Эти выводы сделаны в исследовании консалтинговой фирмы «Яков и партнеры», о чем сообщает «Российская газета».
Также изменится распределение географических рынков. Индия и Китай постепенно утратят свою ключевую роль в импорте российского энергоугля. Китай значительно уменьшит свои закупки, а Индия будет более самодостаточна в отношении энергоугля, но продолжит импортировать металлургический уголь из России.
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Артем Кузьмин