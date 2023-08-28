Экспорту российского угля предрекли снижение

К 2050 году ключевыми импортерами российского угля станут нации Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в то время как экспорт энергетического угля из России уменьшится, а вывоз металлургического угля возрастет. Эти выводы сделаны в исследовании консалтинговой фирмы «Яков и партнеры», о чем сообщает «Российская газета».