Эльвира Набиуллина прокомментировала идею создания конкурента карте «Мир»

Фото: Фотобанк Московской области / Николай Корешков
Напомним, что ранее крупные банки страны заявили, что обсуждают создание конкурента карте «Мир».
«У нас сейчас не столько конкуренция одной карты с другой, у нас сейчас развивается конкуренция между разными способами платежей — есть СБП, есть собственные платежные сервисы банков, разные схемы. Конкуренция обострилась», — сказала Набиуллина журналистам на ПМЭФ-2023.Она отметила, что хорошо относится в целом к конкуренции и не будет возражать, если участники рынка решат создать дополнительное платёжное средство.
Напомним, что в среду, 14 июня, в северной столице начался Петербургский международный экономический форум. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В форуме примут участие свыше 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Традиционно, главным событием мероприятия станет выступление президента России Владимира Путина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что новую Lada X-Cross 5 презентовали в рамках ПМЭФ-2023.