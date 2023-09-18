Эрдоган призвал Илона Маска открыть в Турции завод Tesla

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с владельцем компаний Tesla и SpaceX, одним из богатейших людей мира бизнесменом Илоном Маском в Нью-Йорке, и призвал его открыть в Турции завод по производству электромобилей Tesla. Об этом сообщило Eправление по делам общественности при президенте Турции в соцсети X, которая тоже принадлежит Маску.
Кроме того, глава Турции подчеркнул важность участия Анкары в космической программе и обсудил, в свете этого, сотрудничество со SpaceX. Эрдоган рассказал бизнесмену о программе цифровизации и развития искусственного интеллекта в Турции, пригласив Илона Маска принять участие в конце сентября 2023 года в технологической выставке, которая пройдет в турецком Измире.
Американская компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Изначально компания специализировалась только на производстве электромобилей и технологий, связанных с ними. Позже Tesla стала по собственной технологии производить солнечные батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
Сейчас Tesla имеет офисы продаж в США, Мексике, Европе, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, а также в ОАЭ, Китае, Японии, Южной Корее, на Тайване, в Японии. Заводы же компании находятся в США (Калифорнии, Неваде, Нью Йорке, Техасе), Китае и Германии.
21 мая 2021 года Маск, выступая по видеосвязи на форуме «Новое знание», сообщил, что в России может появиться завод Tesla по выпуску электромобилей. После этого российские губернаторы один за другим начали предлагать миллиардеру свои регионы для постройки на их территории завода по производству электромобилей. Но официального представительства в России у компании так и не появилось.
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Американская компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Изначально компания специализировалась только на производстве электромобилей и технологий, связанных с ними. Позже Tesla стала по собственной технологии производить солнечные батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
21 мая 2021 года Маск, выступая по видеосвязи на форуме «Новое знание», сообщил, что в России может появиться завод Tesla по выпуску электромобилей. После этого российские губернаторы один за другим начали предлагать миллиардеру свои регионы для постройки на их территории завода по производству электромобилей. Но официального представительства в России у компании так и не появилось.
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Артем Путинцев