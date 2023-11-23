ЕС и США готовят серьёзные меры за нарушение потолка цен на нефть из России

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Пытаясь реанимировать ценовой потолок на российскую нефть, Соединенные Штаты ввели санкции против 20 компаний и трех танкеров. В Евросоюзе с этой же целью собираются перекрыть России выход в Балтийское море.
Международные аналитики констатировали, что в ноябре цена 99 процентов основного сорта отечественной нефти Urals, которая поставлялась по морю, продавалась дороже установленного в 2022 году лимита 60 долларов за баррель. Средняя цена составляла 79,4 доллара, передает РИА Новости. Москва нашла альтернативные маршруты, организовав транспортировку и страхование топлива, не прибегая к услугам западных компаний.
Запад это никак не могло устроить. Вашингтон объявил санкции 20 компаниям и трем танкерам, базирующимся в ОАЭ. Однако эксперты считают, что результата это не принесет. Увеличится только теневой флот и количество серых логистических операторов. Подтверждение тому — история санкций против Ирана.
Евросоюз, с оглядкой на заокеанского союзника, не остался в стороне. Дании решили поручить проверять и задерживать танкеры без западных страховок под формальным предлогом экологической угрозы. Это решение вызывает скепсис даже у западных экспертов. Кроме того, что блокировка танкеров нарушит международные нормы судоходства, не стоит забывать, что в случае необходимости караваны могут сопровождать российские военные корабли, которым вряд ли смогут воспрепятствовать катера датской береговой охраны.
Военный аналитик Ганс Микаэльсен также сомневается в технической возможности осуществления такого шага со стороны Дании. Королевские военно-морские силы этой страны располагают лишь небольшими кораблями для патрулирования территориальных вод. На фоне огромного танкера они будут выглядеть как спасательные шлюпки, считает эксперт.
По умеренно-негативному прогнозу аналитиков, цена на нефть на мировом рынке в 2024 году может составить от 100 до 109 долларов за баррель. Здесь уже не помогут ни ценовой потолок, ни сомнительные меры по его соблюдению.
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Запад это никак не могло устроить. Вашингтон объявил санкции 20 компаниям и трем танкерам, базирующимся в ОАЭ. Однако эксперты считают, что результата это не принесет. Увеличится только теневой флот и количество серых логистических операторов. Подтверждение тому — история санкций против Ирана.
Военный аналитик Ганс Микаэльсен также сомневается в технической возможности осуществления такого шага со стороны Дании. Королевские военно-морские силы этой страны располагают лишь небольшими кораблями для патрулирования территориальных вод. На фоне огромного танкера они будут выглядеть как спасательные шлюпки, считает эксперт.
По умеренно-негативному прогнозу аналитиков, цена на нефть на мировом рынке в 2024 году может составить от 100 до 109 долларов за баррель. Здесь уже не помогут ни ценовой потолок, ни сомнительные меры по его соблюдению.
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Александр Бойцов