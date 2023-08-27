Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что экономика Германии переживает не лучшие времена, в особенности из-за своей зависимости от экспорта. Об этом сообщает Bloomberg.
По мнению канцлера ФРГ, государственный долг увеличивать не стоит, даже несмотря на текущее положение дел.
Шольц подчеркнул, что Германия и так увеличила государственный долг на сотни миллиардов евро за последние годы.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своем телеграм-канале записку основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от доллара.
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«Не уверен, действительно ли в ЕС хотят этого», — заявил Шольц.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своем телеграм-канале записку основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от доллара.
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Екатерина Коршунова