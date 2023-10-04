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«Есть проблемы»: Песков рассказал о риске банкротства «Роснано»

Песков: Правительство занимается вопросом банкротства «Роснано»
04 октября 2023, 13:34
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Правительство РФ активно занимается вопросами, связанными с возможным банкротством государственной корпорации «Роснано». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.
По словам Пескова, раньше у госкорпорации были успехи, но теперь ситуация изменилась, и в кабмине начали предлагать предложения по урегулированию ситуации. При этом, представитель Кремля не уточнил, хотят ли власти спасти компанию.

Ранее на сайте Центра раскрытия корпоративной информации опубликовали отчет, согласно которому стало понятно, что «Роснано» находится на грани банкротства. Задолженность, которую необходимо погасить до конца 2023 года, слишком большая, что компания может выполнить обязательства только за счет собственных средств. Согласно статистической информации, долг компании в конце июня составил 95,56 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов больше, чем в начале года.


Кроме того, по информации «Ведомостей», в октябре 2022 года в правительстве обсуждали возможность расформирования компании. Источники газеты утверждают, что проблемы в ее деятельности появились из-за западных санкций.

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#счёт
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Экономист Зубец заявил, что у россиян пропал страх лишиться денег
Экономист Зубец объяснил сокращение объёма наличности у россиян
04 октября 2023, 13:07

Фото: IStock/Oleg Elkov

Объём наличных денег у россиян в сентябре сократился впервые за полтора года. По данным Центробанка, показатель стал меньше на 21,6 млрд рублей.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец уверен, что это связано с ростом ставок по депозитам и отсутствием страха потерять свои деньги. Об этом он рассказал «Радио 1».
«Главная причина, по которой люди вытаскивали деньги из банков, – это опасения, что в стране произведёт что-то, из-за чего люди лишатся своих денег. А так как народ стал успокаиваться, деньги пошли назад в банки. Также этому способствовал рост депозитных ставок», — сказал Зубец.
Эксперт подчеркнул, что страх связан со спецоперацией, возможными катастрофами и плохими новостями.
«Люди боятся каких-то плохих новостей со спецоперации, так как оттуда новости идут благоприятные. Никаких катастроф не происходит, зарплаты растут, экономика увеличивается, ну и зачем тогда держать деньги под подушкой? Обычно люди хранят деньги дома на случай какого-то бедствия», — отметил экономист.
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#деньги
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#банки
#рост
#зарплаты
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Центробанк: Объем наличности у россиян сократился впервые за 1,5 года
04 октября 2023, 10:04

Фото: istockphoto/ArisSu

Россияне впервые за полтора года перестали «выносить» деньги из банков и хранить их в «кубышках». Эксперты связывают это с ростом ставок по вкладам, однако не считают приток денег в кредитные организации устойчивым и долговременным явлением.
Возврат денег в банковскую систему, не связанный с сезонными факторами, наблюдается впервые с весны  2022 года. Тогда в марте-мае россияне активно пополняли счета и депозитные вклады на фоне резкого роста ключевой ставки, передает «РБК». Как следует из статистики Центробанка, в сентябре нынешнего года произошло сокращение наличности на руках у населения на 21,6  миллиарда рублей. В последний раз граждане и бизнес сократили запас наличных денег в январе этого года — на 74,5 миллиарда рублей. Но такое явление в целом характерно для начала года.

Как говорят эксперты в банковской сфере, в настоящее время люди если еще не начали активно приносить деньги в банки, то хотя бы перестали их оттуда выносить. Во многом это связано с резким увеличением процентных ставок. Отток денежных средств в наличность замедляется из-за роста доходности депозитов и повышения сберегательной активности населения.

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«Коммерсант»: Власти могут смягчить запрет на экспорт дизельного топлива
04 октября 2023, 09:13

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

Правительство рассматривает вопрос о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива. Это может произойти из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти».
Существует вариант, при котором будет разрешен только трубопроводный экспорт дизеля, причем его объем будет квотирован, чтобы избежать резких скачков оптовых цен, передает «Коммерсант». Такое решение может быть принято уже сегодня, 4 октября, на совещании, которое проведет вице-премьер Александр Новак.

Как сообщает издание, смягчение экспорта не коснется бензина. Частичные разрешительные меры коснутся только дизельного топлива. В случае затоваривания резервуаров нефтеперерабатывающих заводов, предприятиям пришлось бы снижать производство как дизтоплива, так и других светлых продуктов нефтепереработки, в том числе бензина. Скорее всего, смягчение экспортных ограничений по дизелю будет реализовываться за счет индивидуального рассмотрения каждой экспортной партии.

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«Зарплаты не будет»: Стало известно о финансовых проблемах Украины
WSJ: Власти Украины не смогут платить госслужащим из-за задержек выплат от США
04 октября 2023, 08:33

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Украина в ноябре может столкнуться с проблемами по выплатам заработных плат государственным служащим, если США задержbт финансирование Киева. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, власти Киева готовы к возможным задержкам в финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов и имеют возможности закрыть бюджетные потребности в октябре.

«Однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит», — сообщается в материале издания.
Кроме того, автор публикации отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с еще большей волной критики со стороны конкурирующих фракций, если страна перестанет получать финансовую помощь от Америки.

Ранее США активно помогали Украине с начала СВО, которая началась 24 февраля 2022 года, но с недавнего времени американские власти временно ограничили поддержку Украины. Владимир Зеленский лично планировал провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить этот вопрос.

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Новак: Российские компании не соблюдают потолок цен на нефть
04 октября 2023, 00:02

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что компании из России продают нефть по рыночной цене, не соблюдая полоток цен. Об этом пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился. Наша продукция реализуется по рыночным ценам, выше потолка», — цитирует агентство слова собеседника.

Новак отметил, что российские компании строго придерживаются указа не продавать нефть по потолку цен.

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#россия
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В Подмосковье построят завод по переработке морепродуктов
03 октября 2023, 22:35

Фото: Istockphoto / AlexRaths

В индустриальном парке «М-8 Север» в Сергиево-Посадском городском округе появится завод по переработке кальмаров, белой и красной рыбы. К строительству первой очереди приступает компания «Морепак-М8». Запуск намечен на конец будущего года, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Приступить к строительству первой очереди компания панирует в IV квартале 2023-го. А уже в начале следующего года будет запущено строительство второй. Участок под этот проект компания получила по программе «Земля за 1 рубль». Общий объём инвестиций превысит 300 млн рублей. На предприятии появится около 100 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Всего будет три очереди, каждая из них – самостоятельное предприятие. На первом этапе начнёт работу завод по выпуску продукции из кальмаров. Далее построят завод по производству продукции из белой рыбы, затем – из красной. Каждый завод будет работать по принципу полного цикла – от переработки до производства готовой продукции. 
 
Содействие в подборе земельных участков для строительства предприятия компании оказала Корпорация развития Московской области.

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#московская область
#подмосковье
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Инвесторы из Москвы и Петербурга скупают недвижимость в Крыму
03 октября 2023, 14:14

Фото: istockphoto/Travel Faery

Инвесторы из Санкт-Петербурга активизировались на рынке недвижимости в Крыму. По объему вложений в покупку домов, торговых площадей и офисных зданий на полуострове они уступают только Москве.
Несмотря на текущие транспортные сложности, недвижимость Крыма остается достаточно востребованной среди инвесторов. Например, за первые шесть месяцев нынешнего года суммарные инвестиции в недвижимость на полуострове составили 52 миллиарда рублей, сообщает «Деловой Петербург». Это всего на 10% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В то же время, эксперты отмечают, что вложения стали более взвешенными и профессиональными. 

Настороженность, которая царила среди инвесторов в конце прошлого и начале нынешнего года, постепенно проходит. Опасения, что сухопутный коридор в Крым будет прерван, миновали. Больше всего запросов на приобретений объектов в Крыму поступает из Москвы — 49,7%. На втором месте Санкт-Петербург — 16,2% от общего числа обращений. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург — 4,4% запросов.

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#недвижимость
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#крым
#екатеринбург
#петербург
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Зарплату президенту РФ в 2024 году повышать не будут
03 октября 2023, 13:13

Фото: istockphoto/Vershinin

В 2024 году в целях бюджетной экономии не будет производиться индексация зарплат. Наряду с федеральными гражданским госслужащими, без повышения должностных окладов останутся также премьер-министр и президент РФ.
Как сообщает «РБК», индексация зарплат также не будет производиться для вице-премьеров, федеральных министров, председателя Совета Федерации, спикера Государственной думы, секретаря и заместителя председателя Совета безопасности, председателя Центробанка, главы Центризбиркома и других лиц на схожих по статусу должностях.

Также при нынешней зарплате останутся судьи, прокуроры, сотрудники Следственного комитета РФ, работники, замещающие должности, которые не являются должностями федеральной государственной гражданской службы. Повышение окладов всем указанным категориям служащих запланировано на октябрь 2025 года.

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#премьер-министр
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Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения
Финансовый аналитик Беляев: сбережения лучше хранить в китайских юанях
03 октября 2023, 12:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

В настоящее время самой надёжной и стабильной мировой валютой стал китайский юань. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.
Он отметил, что валюта представляет национальную экономику. Таким образом, например, турецкая лира представляет слабую экономику, поэтому не пригодна для хранения средств. А вот китайский юань, американский доллар, евро и швейцарский франк являются надёжными валютами для хранения сбережений.

Собеседник «Вечерней Москвы» отметил, что высказывания многих экономистов о падении доллара и потере его влияния не соответствуют действительности. По его словам, в настоящее время не падает сам доллар, а сокращается ареал его действия.

Если раньше мировые государства поддерживали экономические связи с США, что позволяло доллару распространиться по всему миру, то сейчас многие страны начали переключаться на экономику Китая. Таким образом, по аналогии с долларом, распространить своё влияние на весь мир должен и юань.

В заключение Беляев сообщил, что хранить деньги в долларах сейчас рискованно, поскольку эта валюта стала инструментом для применения санкций и иных ограничений. А вот юань более предсказуем и стабилен и явно не станет объектом для антироссийских санкций в ближайшее время. 

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#экономика
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#россия
#китай
#сбережения
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