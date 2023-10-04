«Есть проблемы»: Песков рассказал о риске банкротства «Роснано»

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
Правительство РФ активно занимается вопросами, связанными с возможным банкротством государственной корпорации «Роснано». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.
По словам Пескова, раньше у госкорпорации были успехи, но теперь ситуация изменилась, и в кабмине начали предлагать предложения по урегулированию ситуации. При этом, представитель Кремля не уточнил, хотят ли власти спасти компанию.
Ранее на сайте Центра раскрытия корпоративной информации опубликовали отчет, согласно которому стало понятно, что «Роснано» находится на грани банкротства. Задолженность, которую необходимо погасить до конца 2023 года, слишком большая, что компания может выполнить обязательства только за счет собственных средств. Согласно статистической информации, долг компании в конце июня составил 95,56 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов больше, чем в начале года.
Кроме того, по информации «Ведомостей», в октябре 2022 года в правительстве обсуждали возможность расформирования компании. Источники газеты утверждают, что проблемы в ее деятельности появились из-за западных санкций.
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Ранее на сайте Центра раскрытия корпоративной информации опубликовали отчет, согласно которому стало понятно, что «Роснано» находится на грани банкротства. Задолженность, которую необходимо погасить до конца 2023 года, слишком большая, что компания может выполнить обязательства только за счет собственных средств. Согласно статистической информации, долг компании в конце июня составил 95,56 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов больше, чем в начале года.
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Алина Юрчак