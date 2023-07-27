ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,25% годовых

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Европейский центральный банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, говорится в пресс-релизе регулятора.
Ранее, о поднятии ключевой ставки заявил Центральный банк России. Единогласным решением Совета директоров, ставка была увеличена до 8,5%. Финансовый регулятор ввел меру с целью стабилизации ситуации на рынке и урегулирования инфляции.
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Анастасия Крестьянова