Евро превысил 97 рублей впервые с начала спецоперации

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На Мосбирже курс евро составил 97,1 рублей впервые с марта прошлого года
Впервые с марта прошлого года курс евро на Московской бирже превысил 97 рублей. Данные с торгов приводит РИА Новости.
Уточняется, что на 15:40 по московскому времени евро составил 97 рублей 10 копеек. До такой отметки европейская валюта доходила 29 марта прошлого года.
Также известно, что на Мосбирже курс доллара превысил значение впервые с марта 2022 года. Курс валюты на 14:15 по мск составлял 89,20 рубля.
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Уточняется, что на 15:40 по московскому времени евро составил 97 рублей 10 копеек. До такой отметки европейская валюта доходила 29 марта прошлого года.
Накануне аналитики спрогнозировали рост значения доллара и заявили, что он может подняться до 90 рублей.
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Андрей Гаврилов