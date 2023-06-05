Еврокомиссия продлевает запрет на ввоз украинского зерна в пять стран

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«Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет ЕС на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника», — подчеркнул источник агентства.
Ранее сообщалось, что Турция ведёт переговоры с ООН, США и Великобританией, чтобы снять препятствия для операций по оплате российской продукции, которую планируется экспортировать в рамках зерновой сделки. Несмотря на то что переговоры продолжаются и процесс является сложным, существует согласие о необходимости обеспечения беспрепятственной работы механизма.