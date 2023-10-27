Еврокомиссия расширила критерии обхода антироссийских санкций

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В Еврокомиссии дали новые разъяснения, которые определяют, когда снижение доли компании из РФ, находящейся под санкциями, в другой фирме ниже 50% является маскировкой фактического контроля для обхода антироссийских санкций. Об этом пишет РБК.
При установлении такого отношения санкции будут автоматически распространены и на эту организацию.
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