Европа нашла нового поставщика сжиженного природного газа

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Аргентина может стать поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Pagina 12.
Конфликт на Украине привёл к изменениям на рынке углеводородов. В Азии и Европе наблюдается достаточное количество природного газа, однако есть риск возникновения трудностей из-за поставок в зимний период, поэтому было принято решение наладить сотрудничество с Аргентиной.
Замминистр по углеводородам Аргентины Хуан Хосе заявляет, что СВО повлекла за собой резкое увеличение цен на СПГ. Зима прошлого года прошла благополучно, поскольку власти вовремя повлияли на увеличение добычи газа.
Чтобы избежать неприятностей предстоящей зимой, необходимо сейчас наладить поставки из Аргентины, поскольку у неё есть большие запасы, которые могут помочь многим странам. Однако для этого необходимы инвестиции в размере не менее 5 млрд долларов.
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Замминистр по углеводородам Аргентины Хуан Хосе заявляет, что СВО повлекла за собой резкое увеличение цен на СПГ. Зима прошлого года прошла благополучно, поскольку власти вовремя повлияли на увеличение добычи газа.
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Анастасия Чинкова