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В ООН прогнозируют, что Россия в текущем году станет одной из немногих стран G20, где происходит положительная динамика в экономике, при этом во Франции заявили об обрушении экономики, а Германия стала самым слабым звеном в ЕС, пишет РИА Новости.
S&P Global приводит данные, согласно которым индекс деловой активности в России в производственном секторе PMI вырос до 54,5. При этом в августе было 52,7. Уточняется, что что, если больше 50 — промышленность усиливается. Таким образом, в России рост наблюдается уже седьмой месяц подряд.
Объясняется это тем, что Россия уверенно адаптируется к внешним ограничениям, и делает это быстрее, чем планировалось. В рамках процесса адаптации расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.
Росстат сообщает, что в августе выпуск продукции вырос в годовом выражении на 5,4 процента. При этом с апреля-мая промышленность не опускается ниже 110 процентов от показателей 2020 года. В ЦБ утверждают, что российские заводы наращивают обороты и модернизируют производства в рамках импортозамещения.
В то же время в Европе ситуация складывается более плачевно. PMI в Великобритании в сентябре снизился до 46,8, что является минимумом за два с половиной года. Идет ослабление сектора услуг, а также сокращение производства. В Германии, согласно данным Института экономических исследований Мюнхенского университета, индекс падает с апреля текущего года. В строительном секторе показатели достигли минимума с 2009 года.
Экономика Германии находится в рецессии. ВВП в стране в первом квартале упал на 0,3 процента к четвертому кварталу 2022. В третьем квартале текущего года изменений к лучшему не предвидится, так как промышленность не растет. Такие данные приводит Бундесбанк.
Таким образом, согласно статье британской The Telegraph, Германия стала «самым слабым звеном» в ЕС. В еврозоне показатель достиг 43,4 пунктов. Такое падение обусловлено ростом цен на энергоносители, инфляцией и процентными ставками ЕЦБ.
Во Франции говорят об «обрушении» экономики и обвиняют в этом европейские власти. Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо напомнил, что министр финансов Брюно Ле Мэр обещал крах российской экономики, однако рухнула французская.
Таким образом в ООН спрогнозировали, что в текущем году Россия станет одной из немногих стран G20, в которой ускорится экономическое развитие ускорится. Аналитики считают, что в России повысится ВВП на 2,2 % в году. А в следующем ожидается рост на 2%.
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Объясняется это тем, что Россия уверенно адаптируется к внешним ограничениям, и делает это быстрее, чем планировалось. В рамках процесса адаптации расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.
В то же время в Европе ситуация складывается более плачевно. PMI в Великобритании в сентябре снизился до 46,8, что является минимумом за два с половиной года. Идет ослабление сектора услуг, а также сокращение производства. В Германии, согласно данным Института экономических исследований Мюнхенского университета, индекс падает с апреля текущего года. В строительном секторе показатели достигли минимума с 2009 года.
Экономика Германии находится в рецессии. ВВП в стране в первом квартале упал на 0,3 процента к четвертому кварталу 2022. В третьем квартале текущего года изменений к лучшему не предвидится, так как промышленность не растет. Такие данные приводит Бундесбанк.
Таким образом, согласно статье британской The Telegraph, Германия стала «самым слабым звеном» в ЕС. В еврозоне показатель достиг 43,4 пунктов. Такое падение обусловлено ростом цен на энергоносители, инфляцией и процентными ставками ЕЦБ.
Во Франции говорят об «обрушении» экономики и обвиняют в этом европейские власти. Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо напомнил, что министр финансов Брюно Ле Мэр обещал крах российской экономики, однако рухнула французская.
Таким образом в ООН спрогнозировали, что в текущем году Россия станет одной из немногих стран G20, в которой ускорится экономическое развитие ускорится. Аналитики считают, что в России повысится ВВП на 2,2 % в году. А в следующем ожидается рост на 2%.
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Элина Позднякова