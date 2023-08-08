Европа высоко оценила газовые хранилища Украины и начала пользоваться ими

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Европа начала использовать украинские подземные хранилища для содержания в них природного газа. Об этом сообщает Reuters.
Европейские трейдеры решили закупить максимальное количество топлива по низким ценам, чтобы заработать после повышения цен зимой.
При этом, они сильно рискуют из-за ситуации в стране, но газовые хранилища в Европе так заполнены, что уже не остаётся выбора. При этом, покупатели газа доверяют Украине и говорят о том, что её хранилища хорошо зарекомендовали себя.
Также уточняется, что хранение газа на Украине выгодно обеим сторонам: европейцы получат большое количество ёмкостей для газа, который спасёт их от холодной зимы, а Киев – дополнительное финансирование. Немаловажно, что резервуары расположены в западной части Украины, где не ведутся боевые действия и удобнее переправлять топливо дальше на запад.
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При этом, они сильно рискуют из-за ситуации в стране, но газовые хранилища в Европе так заполнены, что уже не остаётся выбора. При этом, покупатели газа доверяют Украине и говорят о том, что её хранилища хорошо зарекомендовали себя.
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Анастасия Чинкова