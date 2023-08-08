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Европа высоко оценила газовые хранилища Украины и начала пользоваться ими

08 августа 2023, 16:26

Фото: iStock/NiseriN

Европа начала использовать украинские подземные хранилища для содержания в них природного газа. Об этом сообщает Reuters.
Европейские трейдеры решили закупить максимальное количество топлива по низким ценам, чтобы заработать после повышения цен зимой.

При этом, они сильно рискуют из-за ситуации в стране, но газовые хранилища в Европе так заполнены, что уже не остаётся выбора. При этом, покупатели газа доверяют Украине и говорят о том, что её хранилища хорошо зарекомендовали себя.


Также уточняется, что хранение газа на Украине выгодно обеим сторонам: европейцы получат большое количество ёмкостей для газа, который спасёт их от холодной зимы, а Киев – дополнительное финансирование. Немаловажно, что резервуары расположены в западной части Украины, где не ведутся боевые действия и удобнее переправлять топливо дальше на запад.

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#газ
#топливо
#хранение
#украина
#европа
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Финансовый эксперт Михеев предсказал повышение ставок по ипотеке в сентябре
Финансовый эксперт Михеев заявил о повышении ставок по ипотеке через месяц
08 августа 2023, 15:57

Фото: IStock/gopixa

Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жильё — 11,7%.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев заявил «Радио 1», что это связано с обвалом рубля и повышением ключевой ставки Центробанка. По его словам, уже через месяц банки снова смогут повысить ставки.
«Банковский сектор ждал этого. Более того, новый виток подъёма ставок по ипотеке может осуществиться уже на фоне ключевой. Там как раз будет заседание Центробанка, и с вероятностью больше 90 процентов, ставка поднимется», — отметил Дмитрий Михеев.
Эксперт добавил, что это спровоцирует замедление прироста кредитного портфеля топ-10 банков, однако общая тенденция по кредитам не изменится. А на спрос при покупке жилья будет влиять не только ставка по ипотеке, но и инфляция, и обвал рубля.

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#банки
#инфляция
#ставка
#ипотека
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В Домодедове будут производить импортозамещающие лимонады
08 августа 2023, 14:45

Фото: Istockphoto / industryview

Компания «ДМД Технологии» построит в городском округе Домодедово импортозамещающее производство лимонадов и кваса. В его создание планируется инвестировать 250 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Землю под проект компании предоставили в аренду по антикризисной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». По данным министерства, с начала этого года по этой программе инвесторы уже арендовали 350 га земли.
 
Производство планируют запустить в 2026 году. Его площадь составит 2 тыс кв м. На предприятии будут выпускать безалкогольные напитки, изготовленные путём естественной ферментации и брожения. Завод будет производить 500 тыс бутылок в месяц. На нём создадут 40 рабочих мест. 
 
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#экономика
#мининвест мо
#домодедово
#напитки
#производство
#подмосковье
#московская область
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Россияне впервые сократили накопления в валюте
08 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В июне россияне впервые одновременно сократили имеющиеся валютные средства, следует из расчётов РИА Новости.
Сообщается, что общая сумма накоплений в иностранной валюте у россиян составляла 218 млрд долларов. Однако в июне эта сумма резко сократилась. Такая статистика наблюдается впервые с 2018 года.

Уточняется, что количество денежных средств в наличной валюте уменьшилось до 96,6 млрд долларов. Объём средств на иностранных счетах россиян сократился до 73 млрд долларов. Депозиты в иностранной валюте в российских банках – до 45,3 млрд долларов. А сумма средств на брокерских счетах снизилась до 2,9 млрд долларов.

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#валюта
#россияне
#статистика
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Asharq Al-Awsat: Байден оказался в тупике из-за поддерживания ОПЕК+ цен на нефть
08 августа 2023, 10:51

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джозеф Байден оказался в ловушке из-за цен на нефть и стремления ОПЕК+ поддерживать стоимость черного золота на определенном уровне. Когда цена нефти понялась выше 80 долларов за баррель, американский лидер лишился возможности пополнить стратегический запас страны.
Об этом пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat. В публикации указывается, что страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, так как это отрицательно скажется на их бюджетах. Спрос на нефть растет во всем мире, а предложение довольно ограничено.

США загнали себя в тупик, пообещав не увеличивать добычу нефти. Пополнение стратегических запасов страны администрации Белого дома пришлось отложить после подъема цены. Стратегический резерв страны находится сейчас на самом низком уровне с 1983 года. Например, в начале 2022 года в подземных резервуарах и нефтехранилищах было почти 600 миллионов баррелей, а сейчас там всего 347 миллионов. За прошлый год было израсходовано 180 миллионов баррелей для того, чтобы сдержать рост цен на бензин на АЗС.

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#рост
#спрос
#дома
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Товарооборот США и Китая с января упал на 15,4%
08 августа 2023, 10:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Товарооборот между Китаем и США за семь месяцев с начала 2023 года снизился на 15,4% в годовом выражении и теперь составляет 381,514 миллиарда долларов. Об этом стало известно из данных, предоставленных главным таможенным управлением КНР.
В сообщении говорится, что экспорт из Китая в США с января по июль текущего года сократился в годовом выражении на 18,6% и составил 281,655 миллиарда долларов. При этом Штаты в Китай товаров на 99,859 миллиарда. Эта сумма меньше на 4,7%, чем за то же время 2022 года. Однако это не помешало США оставаться в тройке основных партнеров Китая.

Также уточняется, что в июле уровень товарооборота между КНР и США составил 54,322 миллиарда долларов.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай будет занимать беспристрастную позицию по конфликту на Украине. По его словам, КНР будет озвучивать свое объективное мнение и продолжать продвигать мирные переговоры.


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#сша
#военные
#китай
#экспорт
#мид
#посол
#поставки
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Белоруссия сократит поставки топлива в Россию
08 августа 2023, 10:22

Фото: iStock/bizoo_n

В сентябре ожидается сокращение или полное прекращение продажи белорусского топлива в России из-за уменьшения бюджетных выплат по демпферу. Об этом сообщается «Коммерсантъ».
Собеседники издания выражают надежду на передачу белорусскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) сырья в российские порты на северо-западе страны с дальнейшей перепродажей за рубеж.

Сообщается, что с конца 2022 года белорусские НПЗ переправляют топливо в Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу через компанию «Промсырьеимпорт». Эта организация покупает бензин и топливо у Белоруссии и продаёт по российским ценам в другие страны. Чтобы сравнять цены внутри России и те, по которым было закуплено топливо, из бюджета выделяются демпферные выплаты.

Однако в сентябре вступят в силу поправки в Налоговом кодексе, в связи с которыми демпферные выплаты уменьшатся вдвое, достигнув отметки в 30 млрд руб. в месяц. Таким образом, Белоруссии невыгодно продавать России бензин.

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#белоруссия
#топливо
#бензин
#продажа
#россия
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Сбер повысил ставки по ипотечным программам
08 августа 2023, 09:46

Фото: iStock/gopixa

Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам, в связи с чем минимальная ставка при покупке новой квартиры достигнет 11,4%, а для вторичного жилья – 11,7%. Об этом сообщается на сайте Сбербанка.
В банке сообщили, что Сбер как можно дольше удерживал стабильную ставку по ипотеке, в то время как другие банки увеличивали её из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Однако ситуация на рынке все-таки привела Сбербанк к повышению ставок по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

Кроме того, уточняется, что льготные программы остаются неизменными. Ранее, 4 августа, Сбер снизил ставки по трём программам с господдержкой: «Ипотека для IT – 3%, «Семейная ипотека» - 4%, «Господдержка» - 6%.

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#семейная сбербанк
#ключевая ставка
#ипотека
#льготная ипотека
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Блинкен: Африке не хватит бесплатного зерна из России
08 августа 2023, 04:25

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Обещанного Россией странам Африки бесплатного зерна не хватит, чтобы прекратить рост цен на него. Об этом в интервью французскому радио заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводятся на официальном сайте госдепартамента.
«Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен», — отметил Блинкен.

Ранее американский госсекретарь заявил, что США «продолжат» содействовать экспорту продовольствия, в том числе из России, если страна вернется в зерновую сделку. Блинкен также считает, что США принимали меры для решения проблем с доставкой и страхованием в рамках действия зерновой сделки.

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка. Таким образом, в ближайшие четыре месяца российское зерно бесплатно отправится в Зимбабве, Сомали, Эритрее, Буркина-Фасо. По словам главы государства, Россия сможет пойти на такой шаг благодаря ожидаемому рекордному урожаю.

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#цены
#зерно
#африка
#сша
#россия
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«Известия»: У семейных пар может появиться шанс вернуть треть денег за аренду жилья
08 августа 2023, 03:58

Фото: iStock/jacoblund

Семейные пары любого возраста в России, арендующие жильё, должны получать субсидию, которая покрывает минимум 30 процентов их расходов на эти цели. С таким предложением, как пишут «Известия», обратились в правительство РФ крупные риэлторские компании.
По их мнению, эта мера станет отличным способом решения демографической проблемы. А молодые супруги смогут быстрее накопить на ипотеку, что положительно скажется на рынке новостроек.

По задумке, рассчитывать на поддержку государства могут семьи, состоящие в официальном браке более трех лет. При этом каких-либо ограничений по возрасту вводить не планируется.

Компенсировать плату за съемное жилье можно за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей.

Ранее зампред департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова сообщила, что повышенный спрос привел к увеличению ставок аренды. По словам специалиста, в некоторых крупных городах России уже сейчас можно ощутить нехватку доступных предложений. Например, за последний месяц количество доступных для долгосрочной аренды квартир в Москве сократилось на 14%, в Перми — на 11%, в Санкт-Петербурге — почти на 10%.

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#молодые семьи
#аренда
#жильё
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