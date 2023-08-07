Евросоюз предупредили о «мучительной расплате»

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Со ссылкой на собственные исследования, аналитики издания отметили, что спад экономики в будущем году, может составить около 3,8 процента от валового продукта региона. Также, эксперты предупредили об эффекте, который станет ощутим для ЕС в ближайшие 12 месяцев. Экономика страны столкнется с рекордным шоком, из-за действий финансового регулятора.
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