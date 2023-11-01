Евросоюз заполнил украинские хранилища избытком своего газа

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi
Европейские подземные газовые хранилища (ПХГ) переполнены, поэтому компании начали использовать украинские мощности. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что большое количество европейских хранилищ подходят к пиковому заполнению, некоторые уже переполнены. В связи с этим компании начали хранить избыток газа на Украине. По данным «Нафтогаза», в украинских хранилищах размещается уже два млрд кубометров газа.
По состоянию на 30 октября украинские ПХГ заполнены на 38,29%, поскольку страна не использует столько газа, на сколько рассчитаны хранилища. Европейские же хранилища заполнены уже на 99,24%, но закачка газа в них продолжается.
Также уточняется, что поставщики из Европы приняли решение о хранении газа на Украине из-за крайне выгодных условий. Так, в стране довольно низкие тарифы, поставщики освобождаются от таможенных пошлин на срок в три года, а сами ПХГ располагаются глубоко под землёй и удалены от зоны проведения спецоперации.
Читайте также:
Глава «Газпрома» Миллер: Запад ожидает дефицитный газовый рынок
Путин: Украина по-прежнему может использовать российский газ
Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа
По состоянию на 30 октября украинские ПХГ заполнены на 38,29%, поскольку страна не использует столько газа, на сколько рассчитаны хранилища. Европейские же хранилища заполнены уже на 99,24%, но закачка газа в них продолжается.
Читайте также:
Глава «Газпрома» Миллер: Запад ожидает дефицитный газовый рынок
Путин: Украина по-прежнему может использовать российский газ
Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа
Анастасия Чинкова