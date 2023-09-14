Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка в Серебряных Прудах пройдёт 7 октября

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Традиционная осенняя ярмарка в Серебряных Прудах состоится 7 октября, сообщает интернет-издание «Серебряно-Прудский вестник». Торговые ряды развернут с утра на улице Первомайской у Центрального дома культуры.
«Как только в городском округе завершается аграрный сезон, традиционно проводятся осенние ярмарки. Такая распродажа сельскохозяйственной продукции – прекрасная возможность для жителей сделать необходимые запасы овощей, фруктов и ягод», – пишет издание.Жители и гости округа смогут купить продукцию местных фермеров и сельхозпредприятий, а также аграриев из соседних регионов по минимальным ценам.
Гостям ярмарки предложат концертную программу, подготовленную культработниками округа.
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Лора Луганская