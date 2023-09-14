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Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка в Серебряных Прудах пройдёт 7 октября

14 сентября 2023, 22:47
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

Традиционная осенняя ярмарка в Серебряных Прудах состоится 7 октября, сообщает интернет-издание «Серебряно-Прудский вестник». Торговые ряды развернут с утра на улице Первомайской у Центрального дома культуры.
«Как только в городском округе завершается аграрный сезон, традиционно проводятся осенние ярмарки. Такая распродажа сельскохозяйственной продукции – прекрасная возможность для жителей сделать необходимые запасы овощей, фруктов и ягод», – пишет издание.
Жители и гости округа смогут купить продукцию местных фермеров и сельхозпредприятий, а также аграриев из соседних регионов по минимальным ценам.


На ярмарке представят широкий ассортимент мясной, рыбной и колбасной продукции, мёд, сыры, орехи и сухофрукты. Также на ярмарке можно будет найти одежду, хозтовары, садовый инвентарь, удобрения, семена, саженцы плодовых деревьев и кустарников.

Гостям ярмарки предложат концертную программу, подготовленную культработниками округа.

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#фермерские хозяйства
#продукты
#подмосковье
#московская область
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На поддержку подмосковного агропрома уже направили 3,8 млрд рублей
14 сентября 2023, 20:25

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковный Минсельхозпрод направил на поддержку региональных аграриев с начала года около 3,8 млрд рублей. Это 74% от годового плана, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для поддержки сельхозпроизводителей ежегодно выделяются субсидии. Господдержку получают около 300 аграриев Московской области. Средства уже перечислены более чем по 20 направлениям. 
«Подмосковным сельхозпроизводителям с начала года направлено порядка 3,8 млрд рублей. Это 74% от годового плана. Средства были перечислены по 22 видам субсидий. В полном объёме господдержка выделена на поддержку мясного и молочного животноводства, производства овощей открытого и защищённого грунта, стимулирование развития малых форм хозяйствования, производство и реализацию зерновых культур, развитие сельского туризма», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.    
Всего в этом году Минсельхозпрод Московской области предоставит 5,1 млрд рублей сельхозпроизводителям по 32 видам субсидий.

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#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
#московская область
#аграрный сектор
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В Кашире до конца года построят комплекс сжижения природного газа
14 сентября 2023, 18:57

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Кашире появится комплекс сжижения природного газа. Его построят до конца года, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора. Инспекторы ведомства провели профилактический визит на строящийся объект.
«Комплекс производительностью 14,2 тыс тонн в год построят на территории особой экономической зоны «Кашира». Сейчас на объекте устраивают временные дороги и возводят бытовой городок. Закончить строительство планируют осенью этого года», – уточнили в надзорном ведомстве.  
Сжиженный природный газ будет продаваться в качестве газомоторного топлива для заправки тягачей, общественного транспорта и тяжёлой техники.  

Застройщик комплекса «НОВАТЭК – СПГ топливо Кашира» также планирует построить в регионе 10 криоАЗС до 2026 года. 

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#главгосстройнадзор мо
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#строительство
#газ
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Мишустин рассказал, во сколько обойдётся ремонт морского порта в Мариуполе
Мишустин: правительство выделит миллиард на восстановление порта в Мариуполе
14 сентября 2023, 17:15

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Правительство России выделит порядка одного миллиарда рублей на восстановительные работы в морском порту Мариуполя. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин отметил, что порт в Мариуполе – это единственная глубоководная грузовая гавань, принимающая и отправляющая тысячи тонн стройматериалов и иного сырья, необходимого для жителей и бизнеса.

Кроме того, глава кабинета министров заявил, что деньги будут выделены на восстановление всей инфраструктуры порта, в частности, железнодорожного депо, электроподстанций, автодорог и складских помещений. 

По словам Мишустина, реабилитация порта позволит развить транспортный комплекс юга России, что поспособствует своевременному обеспечению всем необходимым россиян и сферы бизнеса.

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#россия
#финансирование
#строительство
#ремонт
#днр
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Европейский центробанк неожиданно повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023, 16:20

Фото: istockphoto/wildpixel

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг, 14 сентября, неожиданно повысил базовую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых. Этот показатель стал новым историческим максимумом.
Ранее аналитики предполагали, что ЕЦБ сохранит ставку на текущем уровне 4,25% годовых. По сообщению Совета управляющих, опубликованному на сайте регулятора, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут увеличены до 4,5%, 4,75% и 4,0% соответственно. Изменения ставок вступят в силу с 20 сентября 2023 года.

Совет управляющих регулятора объяснил свое решение тем, что ключевая процентная ставка при длительном сохранении нового значения поможет достичь целевых показателей уровня инфляции.

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#изменения
#ставка
#банк
#инфляция
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Аналитик Диашов спрогнозировал уровень ключевой ставки в диапазоне 12-13%
14 сентября 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Генеральный директор инвестиционной компании, председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов высказал предположение о том, что ключевая останется на уровне 12-13%.
Вместе с тем, специалист подчеркнул, что прогнозы в этом плане строить очень сложно в нынешних экономических условиях.

«Предположения сильно отличаются. Связано это с тем, что эффект от повышения ставки до 12% для финансовой системы уже есть. Но насколько этих результатов достаточно, оценить очень трудно, так как пока нет конкретных цифр и показателей. По моему мнению, ставка останется в диапазоне 12-13%. Если же ставка повысится, то доступность кредитов для бизнеса ещё больше уменьшится, в экономике спрос будет несколько снижен», — прокомментировал в беседе с RT Диашов.

Он добавил, что при сильном увеличении ключевой ставки возможно некоторое замедление экономики.

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#спрос
#ставка
#цб
#экономика
#прогноз
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В Подмосковье приготовили рекордный поке весом более 170 км
14 сентября 2023, 16:01

Фото: Мининвест МО

Сотрудники компании «Европродукт» установили в Лыткарине рекорд, приготовив самый большой в России поке весом 172,5 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Поке – блюдо гавайской кухни из рыбы, морепродуктов, риса, соусов и других ингредиентов. На его изготовление ушло более 54 кг риса, 20 кг лосося и 12 кг салата чука. Заправкой стали авторские соусы, которые в индустриальном парке «Лыткарино» производит ООО «Европродукт».  

Приготовление блюда происходило в присутствии гостей мероприятия. Комиссия международного агентства регистрации рекордов официально зафиксировала достижение в Реестре рекордов России. После этого гигантский поке поделили и съели.

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#мининвест мо
#экономика
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#подмосковье
#московская область
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Россиянам раскрыли причину роста цен на нефть
Аналитик Деев: Один из главных драйверов — устойчивый спрос на топливо
14 сентября 2023, 15:47

Фото: istockphoto.com/FeelPic

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил, что рост цены нефти связан с устойчивым спросом на топливо, а также с ограничениями предложения со стороны крупнейших производителей ОПЕК до конца этого года.
«Дальнейшее сокращение добычи приведёт к значительному дефициту поставок нефти в IV квартале. До сих пор этот эффект компенсировался увеличением поставок от производителей, не входящих в альянс. Но теперь он проявит себя по максимуму и может привести к значительному дефициту на рынке. Поэтому котировки Brent значительно скакнули, поскольку игроки стремятся успеть сделать запасы», — прокомментировал в беседе с RT Деев.

До этого сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

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Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

#бензин
#марки
#цена
#нефть
#топливо
#энергетика
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Bloomberg: российские бизнесмены перевели из Европы в Россию активы на $50 млрд
14 сентября 2023, 15:05

Фото: istock / welcomia

Российские бизнесмены начали обратно в Россию переводить свои активы. Итого из за рубежа вывели как минимум 50 млрд. долларов. Информацию сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на владельцев компании United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc Игоря Шилова и Марка Курцера и их недавний переезд с Кипра в Россию.
После объявления о начале СВО на Украине из многих стран начали выводиться крупные активы. В основном, из Швейцарии, с острова Джерси и Кипра. Активы переводят в Россию в дружественные страны, например Казахстан и ОАЭ. По мнению американского издания, связано это с новыми санкциями, которые накладывает ЕС и США, либо с изменениями налоговой политики. Теперь у российских миллионеров меньше стран, где можно хранить свои сбережения. 

Также, в понедельник первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме заявил, что в 2023 году в российские «оффшорные» зоны переехало 115 компаний, а общее количество достигло 254.

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#страны
#компании
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Бензин в России продолжит дорожать
Цена бензина Аи-92 обновила очередной рекорд, достигнув почти 70 тыс руб за тонну
14 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/bigtunaonline

По итогам торгов в четверг, 14 сентября, бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже побила свой рекорд и достигла 69 642 рублей за тонну. Об этом горят данные торгов.
Таким образом, стоимость бензина марки Аи-92 за один торговый день подскочила на 1,55%.

При этом бензин Аи-95 подорожал на 0,47% и достиг 76 270 рублей за тонну. Его максимальной стоимостью было 76 876 рублей за тонну.

Дизель также побил свой рекорд, подорожав в 14 сентября на 1,25%. Его стоимость составила 73 049 рублей за тонну. Напомним, 31 июля дизельное топливо стоило ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что правительство занимается вопросами цен на бензин.

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#рекорд
#бензин
#топливо
#президент
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Достижения.рф