Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка в Серебряных Прудах пройдёт 7 октября

Российские бизнесмены начали обратно в Россию переводить свои активы. Итого из за рубежа вывели как минимум 50 млрд. долларов. Информацию сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на владельцев компании United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc Игоря Шилова и Марка Курцера и их недавний переезд с Кипра в Россию.