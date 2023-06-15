Фабрика «Коломенская пастила» расширит производство и разобьёт яблоневый сад

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Фабрика вносит огромный вклад в развитие туризма, и мы продолжим поддерживать её. В 2018 и 2022 годах выдали субсидию на частичное возмещение затрат на модернизацию оборудования. А сейчас поступил запрос на новые производственные площади, землю, чтобы можно было выращивать яблоки, из которых делают пастилу. Мы непременно окажем содействие», – пообещал глава региона.
«Корпуса остались с исторических времён, но внутри всё было разрушено. Мы всё восстановили, заново запустили небольшое производство, создали музей. Затем взяли в аренду ещё одно помещение рядом, также его отремонтировали и сделали музейный сад. Там же открыли летний театр, ему уже 10 лет. Играем спектакли четырежды в неделю, – рассказала Дмитриева.Она добавила, что соседние корпуса фабрики до недавнего времени были заняты муниципальной службой, там хранилась техника. Сейчас для неё нашли другую площадку, и старинные корпуса передадут фабрике уже в этом году.
«Это переломный для нас момент! Мы долго этого ждали, но дело никак не сдвигалось с мёртвой точки. Андрей Юрьевич дал команду, и процесс пошёл», – заключила Дмитриева.«Коломенская пастила» планирует также высадить в усадьбе Сенницы яблоневый сад, чтобы создать собственную сырьевую базу. Сейчас эти земли сельхозназначения свободны, и производитель попросил передать их ему.
Музейная фабрика пастилы открылась в 2011 году и работает в формате театрализованных сеансов. Механизмы, оборудование, и инвентарь в помещении выполнены по оригинальным историческим чертежам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на ПМЭФ подписали соглашение об интеграции подмосковного инвестпортала с федеральной платформой «Мой экспорт».