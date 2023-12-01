Фабрика пуантов из Балашихи вошла в десятку лучших в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения. Об этом Песков сообщил журналистам.