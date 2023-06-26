Фармацевтическая компания создаст производство в индустриальном парке «Есипово»

Фото: Мининвест МО
На заводе появится более 1,5 тыс рабочих мест
Фармацевтическая компания «Авексима» начинает в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске строительство производственно-логистического комплекса. Планируется осуществление полного цикла производства лекарств от разработки до упаковки, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Содействие в реализации инвестпроекта оказывает Корпорации развития Московской области. Объем инвестиций в проект компании «Авексима» составит 6,5 млрд рублей. На предприятии создадут более 1,5 тыс рабочих мест. Завершить строительство первой очереди компания планируют в 2027 году. Весь проект будет реализован в течение 8 лет.
Площадь комплекса составит более 170 тысяч кв м. На новом предприятии разместят лаборатории и опытно-промышленные участки по разработке новых лекарств для лечения болезней сердца, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что промышленное производство в Московской области за год выросло на 11%.
Содействие в реализации инвестпроекта оказывает Корпорации развития Московской области. Объем инвестиций в проект компании «Авексима» составит 6,5 млрд рублей. На предприятии создадут более 1,5 тыс рабочих мест. Завершить строительство первой очереди компания планируют в 2027 году. Весь проект будет реализован в течение 8 лет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что промышленное производство в Московской области за год выросло на 11%.
Лора Луганская