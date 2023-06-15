ФАС потребовала от девяти российских компания увеличить объемы продаж бензина на бирже

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В ФАС отметили, что за последние пять месяцев продажи бензина на бирже упали на 7,9%.
«Это привело к тому, что на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на бензины Аи-92 и Аи-95. В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты», — цитирует агентство слова собеседника.
В ведомстве добавили, что если компании не предпримут необходимые меры, такие действия могут быть расценены как признаки нарушения закона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ФАС проверит наценки на молочные продукты в 100-150%. Подробнее об этом читайте в нашем материале.