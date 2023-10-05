ФАС потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо

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Федеральная антимонопольная служба России из-за снижения биржевых цен на нефтепродукты направила письмо независимым нефтяным компаниям и АЗС о необходимости снизить цены на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе на сайте ведомства.
ФАС выдвинула предупреждение о том, что, если меры не будут приняты, тогда ведомство будет расценивать это как нарушение антимонопольного законодательства.
Ранее ФАС России по результатам проверки деятельности независимых АЗС и нефтяных компаний возбудило несколько антимонопольных дел по признакам завышения цен на топливо.
Напомним, российский вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также обозначил необходимость привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых, учитывая транспортные расходы.
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Екатерина Коршунова