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ФАС потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо

ФАС призвала нефтяные компании и частные АЗС снизить цены на топливо
05 октября 2023, 11:09
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Федеральная антимонопольная служба России из-за снижения биржевых цен на нефтепродукты направила письмо независимым нефтяным компаниям и АЗС о необходимости снизить цены на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе на сайте ведомства.
ФАС выдвинула предупреждение о том, что, если меры не будут приняты, тогда ведомство будет расценивать это как нарушение антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС России по результатам проверки деятельности независимых АЗС и нефтяных компаний возбудило несколько антимонопольных дел по признакам завышения цен на топливо.


Напомним, российский вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также обозначил необходимость привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых, учитывая транспортные расходы.

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Forbes: «Газпром» вновь возглавил список самых прибыльных компаний России
05 октября 2023, 04:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«Газпром» вновь возглавил список самых прибыльных компаний России по версии журнала Forbes. Компания заработала 1,3 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2022 года.
Также в тройке лидеров оказались «Ямал СПГ» с чистой прибылью 840,2 млрд рублей и «Роснефть", чистая прибыль которой в 2022 году составила 813 миллиардов. Топ-5 замыкают «Лукойл» (790,1 млрд руб) и «Новатэк» (640,4 млрд руб).

Места с шестого по десятое в списке наиболее прибыльных компаний России заняли «Норильский никель» (429,3 млрд руб), «Татнефть» (284,9 млрд руб), «Сахалинская энергия» (283,9 млрд руб), крупнейший банк РФ — Сбербанк (270,5 млрд руб) и «Фосагро» (184,7 млрд руб).

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#газпром
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ФАС возбудила дела против независимых АЗС из-за завышенных цен на топливо
05 октября 2023, 01:59

Фото: Фотобанк Московской области

ФАС России возбудила уголовные дела против независимых АЗС из-за завышения цен на топливо. Соответствующая информация размещена на сайте российского правительства.
Ведомство по результатам проверки деятельности независимых АЗС и нефтяных компаний возбудило несколько антимонопольных дел по признакам завышения цен на топливо.

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#проверки
#азс
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#меры
#фас
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Минпромторг анонсировал эксперимент по маркировке рыбы, фруктов и овощей
05 октября 2023, 01:25

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства, вопрос обсуждается с заинтересованными органами власти и отраслевыми сообществами.

«Проведение добровольного эксперимента, как и прежде, не приведет к дополнительным затратам для его участников», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, там добавили, что во время эксперимента плата за нанесение кода маркировки взиматься не будет, а оборудование для тестирования всех необходимых процессов предоставит оператор на безвозмездной основе.

Сейчас национальная система цифровой маркировки «Честный знак» распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво, электронные средства доставки никотина и жидкости для них.

С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу постановление о начале обязательной цифровой маркировки медицинских изделий, воды для детского питания, детских кресел-колясок, безалкогольных напитков и соков, а также биологически активных добавок (БАД) и антисептиков.

Ранее «Известия» сообщили об инициативе Минпромторга по цифровой маркировке игрушек. Сейчас это предложение обсуждается с бизнес-сообществом, а в августе министерство представит в кабмин доклад о проделанной работе. Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила, что маркировка может коснуться кукол и мягких игрушек, конструкторов и строительных наборов, а также металлических машинок и настольных игр.

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#минпромторг
#маркировка
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#овощи
#эксперимент
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Депутат Фёдоров объяснил методику «обеления» бизнеса в РФ
04 октября 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

Депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил о совершенствовании системы налогообложения и объяснил методику выведения «серых» работников из теневого сектора экономики
«Методика для выявления занятых в теневом секторе экономики будет работать также, как раньше – ФНС будет усиливать свою работу в области налогообложения. Возможностей у ФНС России гораздо больше, чем ей позволяет закон. Налоговая может сегодня в условиях безналичного оборота контролировать каждую копейку абсолютно любого россиянина. Государственный каток проедет и добьется своего, вопрос только в том, поможет ли это экономике», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.

При этом, он отметил, что при реализации подобных задач может начаться сокращение бизнеса.

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#пенсии
#юрист
#закон
#фнс
#бизнес
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Московская область вошла в тройку лучших экспортеров страны
04 октября 2023, 17:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

По итогам Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023» Московская область вошла в тройку лучших.
«Для экономики Подмосковья экспорт имеет большое значение, а для самих компаний это дополнительная возможность развиваться, увеличивать свой потенциал, выходить на новые рынки. Несмотря на санкции и ограничения, наши компании продолжают показывать хорошие результаты – в прошлом году объем экспорта вырос с 11 до 13,6 млрд долларов», - поделился Андрей Воробьёв.
 
Стоит отметить, что в этом году заявку на премию подали более 1500 компаний , в числе которых 63 из Подмосковья.



Компания «ТК «Мираторг» стала победителем в номинациях «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» среди крупного бизнеса и «Новая география», а «Плодоимпорт», выпускающая продукцию бренда «Дядя Ваня», «Экспортер года в сфере готового продовольствия» среди малого и среднего бизнеса и «Прорыв года».



Кроме этого, компания «ТрансКонтейнер», стала второй в номинации «Ответственный экспортер ESG» среди крупного бизнеса. Она специализируется на контейнерной железнодорожной логистике.


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#экспорт
#компании
#московская область
#премия
#губернатор
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Подмосковный ЛиАЗ разрабатывает новую дизельную линейку автобусов
04 октября 2023, 17:11

Фото: Мининвест МО

Ликинский автобусный завод запустит производство автобусов нового поколения, которые будут отвечать передовым требованиям к общественному транспорту. На развитие производства предприятие из Орехово-Зуевского городского округа получит льготный заём Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Объём инвестиций в производство дизельной версии автобуса превысит 1,3 млрд рублей. Более 760 млн рублей компания получит в виде льготного займа ФРП. Серийное производство автобуса начнется в будущем году.   

Речь идёт о производстве городских низкопольных автобусов большого класса Citymax 12. Автобус обеспечивает самую большую пассажировместимость в своем классе – 114 человек. Новая модель автобуса ЛиАЗа обладает отличной манёвренностью, она оборудована пандусом для детских и инвалидных колясок. 
 
В салоне установлены мягкие антивандальные сиденья, кондиционер, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры. Двухзонный климат-контроль сделает поездку комфортной в любую погоду. 

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#производство
#ликино-дулёво
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#мининвест мо
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Названы лучшие экспортеры России по итогам 2023 года
04 октября 2023, 16:59

Фото: istockphoto/Tryaging

Лучших экспортеров страны назвали 3 октября в Москве. Определение победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023» состоялось на заседании Федеральной конкурсной комиссии.
Провел мероприятие ее председатель, первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Лучшие российские экспортеры представили достижения во внешней торговле 30-ти регионов страны. Лидером среди регионов-победителей стала Новосибирская область. Ее представители завоевали шесть призовых мест. Второй по экспортным достижениям стала Московская область (пять призовых мест). Третье место разделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области, представившие по четыре экспортных рекордсмена на федеральном этапе.

Андрей Белоусов отметил, что несмотря на сложную экономическую и международную ситуацию в последние годы, номинанты конкурса прошли жесточайший отбор, суровую школу и продолжили работу, несмотря на все попытки изолировать нашу страну и наш экспорт.

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в свою очередь добавила, что премия является своего рода поощрением и мотивацией для компаний, которые успешно работают на международном рынке.

Отметим, победители премии «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ. Церемония их награждения состоится 19 октября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

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#петербург
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Экс-министр экономики Нечаев объяснил провал «Роснано» отсутствием конкуренции
04 октября 2023, 15:45

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Правительство России изучает финансовую ситуацию в «Роснано» из-за «большая дыры». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как госкорпорация заявила, что не в состоянии погасить свои долговые обязательства в полном объёме за счёт собственных средств, ссылаясь на признаки банкротства.
Экс-министр экономики, профессор, академик Европейской академии наук и искусств, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев назвал ситуацию странной, поскольку ещё несколько дней назад компания заплатило купоны. Однако он отметил в беседе с «Радио 1», что заявления о предстоящем банкротстве говорят, что РФ не смогла создать «очередную госкомпанию».
«Это немножко странно, потому что пару дней назад “Роснано” по своим облигациям заплатило купоны, то есть всё-таки какие-то деньги у них есть. Да, есть разговоры, что у “Роснано” проблемы с обслуживанием долгов. Но пока те облигации, которые они выпустили, они обслуживают <…> Ну это означает, что попытка создать очередную госкомпанию, которая в данном случае занималась венчурным бизнесом, нанотехнологиями и инновацией, не удалась», — сказал Нечаев.
По мнению экономиста, неудача связана с отсутствием конкуренции.
«У России большие проблемы с инновациями. Мы всё больше отстаём от передовых стран в области научно-технического прогресса, мало в каких областях являемся лидерами. А для того, чтобы развивались инновации, нужна благоприятная среда, в том числе, конкурентная, которая, к сожалению, в последние годы подавлялась и ограничивалась. Потому что курс был взят на создание госкомпаний и госкорпораций, которые играют ключевую роль в подавляющем большинстве секторов экономики», — заключил собеседник.
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#деньги
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#долги
#компании
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Государственный долг США обновил свой исторический максимум
Госдолг США обновил исторический рекорд и превысил $33,442 трлн
04 октября 2023, 15:05

Фото: istock / MarianVejcik

Государственный долг Соединённых Штатов Америки за сутки установил новый исторический рекорд, превысив весь суверенный долг России. Информацию сообщают РИА Новости со ссылкой на данные американского и российского Министерств финансов.
На данный момент госдолг США  изменился с 33,167 триллиона до 33,442 триллиона долларов, увеличившись на 275 миллиардов долларов. Это значение обновило исторический максимум. Данная сумма на 3% больше всей суммы задолженности Российской Федерации. Долг России по состоянию на 1 сентября составляет 25,6 триллиона рублей или 267,3 миллиарда долларов.

Такой рост госдолга Америки связан с обязательствами правительства перед своими же ведомствами. Статья долга увеличилась сразу на 266 миллиардов долларов. Кроме того, долг перед физическими лицами и бизнесом повысился на 9 миллиардов долларов.

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