ФАС возбудила антимонопольные дела о завышении цен на топливо

Фото: istockphoto/anatoliy_gleb
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала возбуждать антимонопольные дела по фактам искусственного завышения цен на топливо. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона о конкуренции.
Региональные управления ФАС возбудили дела в отношении АО «Осколнефтеснаб» в Белгородской области, ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» в Ростовской области, ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм» в Ставропольском крае, передают «Известия». Указанные компании получали топливо с нефтебаз, а затем реализовывали его по завышенной цене, уточнили в ведомстве.
В Краснодарском крае местное управление ФАС возбудило дела в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО». В данном случае были выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения между фирмами.
Кроме того, УФАС Дагестана возбудило дело против Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Здесь были установлены факты незаконной координации экономической деятельности. Президент Ассоциации деятельность владельцев и арендаторов автозаправочных станций. Он рассылал им сообщения в мессенджерах, что приводило к одновременному повышению розничных цен на топливо.
В ФАС отметили, что ведомство продолжает контролирующие мероприятия с целью недопущения нарушения антимонопольного законодательства.
Читайте также:
Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на АЗС в России
Эксперт: Цены на бензин не снизились из-за временного лага
Путин потребовал разобраться с ценами на топливо
В Краснодарском крае местное управление ФАС возбудило дела в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО». В данном случае были выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения между фирмами.
В ФАС отметили, что ведомство продолжает контролирующие мероприятия с целью недопущения нарушения антимонопольного законодательства.
Читайте также:
Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на АЗС в России
Эксперт: Цены на бензин не снизились из-за временного лага
Путин потребовал разобраться с ценами на топливо
Александр Бойцов