ФАС возбудила дела против независимых АЗС из-за завышенных цен на топливо

Фото: Фотобанк Московской области
ФАС России возбудила уголовные дела против независимых АЗС из-за завышения цен на топливо. Соответствующая информация размещена на сайте российского правительства.
Ведомство по результатам проверки деятельности независимых АЗС и нефтяных компаний возбудило несколько антимонопольных дел по признакам завышения цен на топливо.
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Диана Аванесян