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ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка по поводу навязывания услуг

05 декабря 2023, 13:28
Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и страховой компании «Сбербанк страхование жизни». Поводом стало наличие признаков антиконкурентного соглашения.
Ранее в ведомство стали поступать обращения от граждан о навязывании пакета услуг «Домклик плюс», в который входят услуги страховой компании. Согласно правилам использования пакета, предоставлялась скидка на процентную ставку по ипотечному кредиту от ПАО «Сбербанк».

В ФАС пояснили, что подключение пакета услуг производится на добровольной основе и не влияет на решение банка о предоставлении кредита, но от него зависит уровень процентной ставки. Ранее для получения скидки гражданину достаточно было заключить договор страхования с любым страховщиком, аккредитованным банком. Теперь это возможно только при пользовании услугами СК «Сбербанк страхование жизни».


Как считают в ведомстве, получение более выгодного кредита только в случае приобретения услуг у определенного банком страховщика ограничивает права других участников рынка и граждан. В случае подтверждения вины обеим компаниям грозят оборотные штрафы в соответствие с КоАП РФ.

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Инвестбанкир Коган раскрыл будущее доллара на ближайшие три месяца
Инвестбанкир Коган допустил, что доллар снова «пробьёт» потолок
05 декабря 2023, 13:48

Фото: IStock/Lazy_Bear

Курс евро на Московской бирже 5 декабря превысил 99 рублей впервые с 7 ноября. Доллар торгуется по 91,71 рубля.
Ранее инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган прогнозировал, что американская валюта будет находиться в пределах 86-92 рублей. Однако на этот раз в эфире «Радио 1» он назвал динамику роста доллара тревожной.
«Я уже говорил, что до марта доллар должен прыгать в диапазоне 86-92 рублей, пока он в этом диапазоне и прыгает. Но движение доллара в последние дни мне очень не понравилось. Я понимаю, что закончился налоговый период и из-за этого он полетел. Но у меня вопрос: где у нас комиссары Финмониторинга? Если мы не будем уходить из этого диапазона, то есть 92 рубля не пробьём, значит, всё нормально. Но если сейчас пойдёт такое движение и будем пробивать 92 рубля, то “Штирлец насторожится”. Значит что-то не так», — добавил он.
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#доллар
#движение
#валюта
#курс
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Инвестбанкир Коган предсказал максимальный рост золота и серебра
Инвестбанкир Коган допустил, что золото побьёт новый исторический рекорд
05 декабря 2023, 12:24

Фото: IStock/yilmazsavaskandag

Стоимость золота побила исторический рекорд и впервые в истории торговалось выше отметки 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом говорится на сайте биржи Comex.
Инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган уверен, что это не финальный показатель. В эфире «Радио 1» он заявил, что в скором времени металл может вырасти до 2,5 тысячи долларов.
«Мы достаточно в обозримой перспективе сможем увидеть и 2300 долларов за тройскую унцию, и не исключу, что в этом году будет даже 2500», — отметил он.
По словам эксперта, на курс доллара во многом влияет политика России, в том числе финансовая. Коган ожидает, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку, а в следующем году может даже её снизить, что положительно отразится на золоте.
«Золото – это ответ на несколько вопросов. Первый – это геополитика. Когда большие инвесторы не уверены, что происходит, они бегут в золото, как в реальную альтернативу доллару. Золото – это ответ на хаос и то, что происходит в мире. Второй момент – это то, что похоже меняется политика федеральной резервной системы. Скорее всего, от подъёма ставок она перейдёт к удержанию, а с первого или со второго квартала следующего года пойдёт на снижение. Это тоже позитивно для золота», — добавил эксперт.
Инвестбанкир подчеркнул, что обратить внимание стоит и на серебро. По мнению эксперта, этот металл «немного подзадержался» на одном уровне и уже скоро может «серьёзно рвануть».

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#золото
#серебро
#центробанк
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Минфин предлагает сократить максимальный размер кредита по льготной ипотеке
Минфин предлагает урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке вдвое
05 декабря 2023, 11:18

Фото: iStock/Ivan P

Минфин РФ предлагает урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы и Петербурга вдвое, до 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
По информации источника, министерство также предлагает поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с двадцати процентов до тридцати процентов. Отмечается, что ведомство намерено ограничить возможность получения заемщиками нескольких кредитов в рамках льготных ипотечных программ.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно выделило 95 миллиардов рублей на программы льготного кредитования для россиян. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что правительство реализует большое количество мер, направленных на поддержку сферы льготного кредитования. 

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#правительство
#новостройки
#путин
#рф
#кредит
#ипотека
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Названы российские регионы с самой высокой заработной платой
Самая высокая зарплата в РФ на Чукотке, в ЯНАО и Москве
05 декабря 2023, 10:12

Фото: istockphoto/Vershinin

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основании данных Росстата провел анализ заработной платы в России в III квартале 2023 года. Согласно исследованию, самые высокие зарплаты на среди российских регионов на Чукотке, в ЯНАО и Москве.
Жители Чукотского автономного округа зарабатывают в месяц в среднем 141 тысячу рублей, передают «Известия». Среднемесячная зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 140 тысяч рублей. В Москве этот показатель равен 122 тысячи рублей. Немного уступает по уровню среднемесячной зарплаты Камчатский край, где ее уровень составляет 121,5 тысячи рублей.

Практически те же регионы лидируют и по уровню среднемесячных расходов. На Чукотке он составляет 35,2 тысячи рублей, на Камчатке — 32,6 тысячи рублей, в Москве — 30,3 тысячи рублей.

По данным исследования ФоРГО, в целом по России уровень среднемесячной заработной платы на 1 сентября 2023 года вырос на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 59,9 до 69,4 тысячи рублей. Средняя стоимость жизни за это же время выросла на 6,3% — с 19,9 до 21,1 тысячи рублей.

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#зарплата
#жители
#регионы
#россия
#расходы
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Крупнейший пивной концерн провел ребрендинг, сменив название
«Объединенные пивоварни Хейникен» изменили название и логотип
05 декабря 2023, 09:28

Крупнейший пивной концерн «Объединенные пивоварни Хейникен» провел ребрендинг, убрав слово «Хейникен» из названия. Изменился также логотип компании, в котором звезду заменили танки для пивоварения.
Компания работает на российском рынке с 2002 года. Однако в марте 2022 года голландский пивоваренный холдинг Heineken объявил о своем уходе из России и перестал продавать здесь свои бренды Heineken, Guinness и Miller. В августе 2023 года концерн продал свой бизнес за 1 евро российской группе «Арнест», которая взяла на себя обязательство погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 миллионов евро. Компания теперь будет называться «Объединенные пивоварни — холдинг». 

В сделку вошли семь пивоваренных заводов в разных городах России, а также более 20 известных брендов, среди которых «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис» и другие. У компании также остались лицензии на производство напитков иностранных марок, таких, как «Эдельвейс» и «Гессер».

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#евро
#бизнес
#производство
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#лицензии
#пиво
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Курс евро превысил 99 рублей впервые за два месяца
05 декабря 2023, 08:48

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Сегодня, 5 декабря, курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей за единицу впервые с 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.
По состоянию на 07:29 по московскому времени курс евро вырос на 0,56% по сравнению с предыдущей отсечкой и составил 99,05 рубля. К 07:44 МСК евро ускорил свой рост ( 0,73%) и его курс равнялся уже 99,22 рубля, передает ТАСС. За это же время доллар прибавил в цене 0,58% и его курс составил 91,46 рубля. Китайский юань также вырос на 0,51% до 12,798 рубля.

Эксперты связывают снижение курса рубля с окончанием ноябрьского налогового периода в России, а также с негативной динамикой нефтяных котировок. По состоянию на вторник, 5 декабря, стоимость барреля нефти марки Brent опускается ниже 78 долларов. Таким образом рынок отреагировал на решение ОПЕК о новом сокращении объема добычи.

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#евро
#рынок
#курс
#эксперты
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#снижение
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Экономист Родин предупредил о потере всего дохода при досрочном снятии вклада
05 декабря 2023, 00:03

Фото: iStock/simpson33

Основатель агентства InvestArt advisors Алексей Родин заявил, что банки при досрочном закрытии вклада клиентом могут пересчитать начисленные проценты. Об этом пишет «Прайм»
Специалист привёл пример, когда клиент кладёт под 12% годовых полмиллиона рублей и за 11 месяцев получает 55 тысяч рублей дохода. Однако если средства снять до конца действия вклада, они будут пересчитаны под 0,01% годовых, поэтому клиент получит всего 46 рублей. Родин подчеркнул, в таком случае вкладчик остаётся практически без дохода.

Эксперт отметил, что некоторые банки могут отдать больше прибыли в том случае, если деньги лежали на счету половину срока или больше.

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#деньги
#эксперт
#банк
#банки
#клиент
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Воробьёв подписал закон о бюджете ТФОМС на три года
04 декабря 2023, 19:04

Фото: Фотобанк МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на будущий год, а также плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом говорится в документе на сайте регионального правительства. Ранее законопроект одобрила Мособлдума.
«Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2024 год: прогнозируемый общий объём доходов бюджета фонда в сумме 162,27 млрд рублей и общий объём расходов бюджета фонда на 162,27 млрд рублей», – сказано в документе. 
Основным источником формирования доходной части указываются межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Их планируемый объём – 148 млрд рублей. Из бюджета региона будет выделено 1,8 млрд рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования регионов – 11,7 млрд.
 
Предполагается, что в 2025 году доходы бюджета составят 173 млрд рублей, расходы – 173 млрд. В 2026 году доходы, как и расходы, запланированы в объёме 184,1 млрд рублей.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#бюджет
#подмосковье
#московская область
#закон
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Путин: российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран
04 декабря 2023, 19:03

Фото: iStock/Andrey Iudin

Российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Российский лидер подчеркнул, что некоторые суда уже разгружаются.

Ранее Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка. По словам главы государства, Россия сможет пойти на такой шаг благодаря ожидаемому рекордному урожаю.

Путин также отметил, что За год зерновой сделки из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн зерна. Однако порядка 70% этих грузов получили страны Евросоюза, которые и так имеют высокий доход. При этом беднейшие страны Африки получили менее одного миллиона грузов, предусмотренных зерновой сделкой.

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Путин: РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
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#экономика
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Достижения.рф