ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка по поводу навязывания услуг

Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и страховой компании «Сбербанк страхование жизни». Поводом стало наличие признаков антиконкурентного соглашения.
Ранее в ведомство стали поступать обращения от граждан о навязывании пакета услуг «Домклик плюс», в который входят услуги страховой компании. Согласно правилам использования пакета, предоставлялась скидка на процентную ставку по ипотечному кредиту от ПАО «Сбербанк».
В ФАС пояснили, что подключение пакета услуг производится на добровольной основе и не влияет на решение банка о предоставлении кредита, но от него зависит уровень процентной ставки. Ранее для получения скидки гражданину достаточно было заключить договор страхования с любым страховщиком, аккредитованным банком. Теперь это возможно только при пользовании услугами СК «Сбербанк страхование жизни».
Как считают в ведомстве, получение более выгодного кредита только в случае приобретения услуг у определенного банком страховщика ограничивает права других участников рынка и граждан. В случае подтверждения вины обеим компаниям грозят оборотные штрафы в соответствие с КоАП РФ.
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В ФАС пояснили, что подключение пакета услуг производится на добровольной основе и не влияет на решение банка о предоставлении кредита, но от него зависит уровень процентной ставки. Ранее для получения скидки гражданину достаточно было заключить договор страхования с любым страховщиком, аккредитованным банком. Теперь это возможно только при пользовании услугами СК «Сбербанк страхование жизни».
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Александр Бойцов