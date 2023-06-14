Фермер из Серебряных Прудов получил землю по программе «Подмосковные 10 га»

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«В безвозмездное пользование ферме «ИП Грунтей Анататолий Иванович» выделено 82 га земли. На них высадят зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Площадь земель, которые можно получить в рамках программы, превышает 2,7 тыс га. Перечень участков включает более 100 единиц, и его наполнение продолжается», – пояснил Филимонов.
Проекта стартовал в мае прошлого года в трёх пилотных округах – Серебряных Прудах, Шатуре и Лотошине. Сейчас количество муниципалитетов увеличилось до 26.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Серебряных Прудах отремонтируют дорогу к спортивному объекту.