Фермерам Восточной Европы предрекли кризис из-за зерна с Украины

Фото: Фотобанк Московской области
Parlamentní listy: фермерам Восточной Европы грозит кризис из-за наплыва зерна с Украины
Издание Parlamentní listy предупреждает о возможной катастрофе для фермеров Восточной Европы вследствие возможного наплыва зерна и других сельскохозяйственных товаров из Украины.
В статье подчеркивается, что с приближением урожая возрастает риск кризиса. Авторы статьи указывают на продолжающиеся опасения фермеров и политиков в отношении ситуации на Украине.
Читайте также:
Россия не намерена поддерживать коммерческие поставки зерна
Венгрия и Польша выступили с инициативой расширения зерновой сделки для Украины
Путин планирует обсудить будущее зерновой сделки с лидерами африканских стран
В статье подчеркивается, что с приближением урожая возрастает риск кризиса. Авторы статьи указывают на продолжающиеся опасения фермеров и политиков в отношении ситуации на Украине.
«Существует опасение, что соглашение с Россией по экспорту зерновых может быть прекращено, и Украина вновь может стать главным поставщиком зерна для Европы», — говорится в материале.Статья предполагает, что если соглашение по зерну не будет продлено, украинскую пшеницу могут направить в Европу, либо через нее на другие рынки.
Читайте также:
Россия не намерена поддерживать коммерческие поставки зерна
Венгрия и Польша выступили с инициативой расширения зерновой сделки для Украины
Путин планирует обсудить будущее зерновой сделки с лидерами африканских стран
Артем Кузьмин